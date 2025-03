Situé à Kalassa (commune rurale de Siby), le Centre de formation professionnelle en transformation agro-alimentaire (CAAS) a franchi une étape majeure avec l’inauguration de nouvelles infrastructures le jeudi 20 février 2024. La cérémonie officielle a été présidée par Mme Oumou Sall Seck, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Ce projet à but non lucratif a été rendu possible grâce au financement de la Coopération allemande via la Fondation Klaus Tschira. Son coût est estimé à près de 12 milliards de F CFA.

Le Centre de formation professionnelle en transformation agro-alimentaire (CAAS) de Kalassa (commune rurale de Siby) a franchi une étape majeure avec l’inauguration de nouvelles infrastructures le 20 février 2024. L’événement a été marqué par la mise en service de trois nouvelles installations. Il s’agit notamment d’un parc animalier destiné à améliorer l’élevage et à offrir un cadre d’apprentissage aux bénéficiaires, une aire d’abattage moderne garantissant une hygiène et une qualité optimales dans la production de viande, une unité de transformation d’arachide en huile et dérivés visant à valoriser la production locale et à renforcer l’autonomie économique des populations rurales.

Cette unité applique une technique innovante axée sur des équipements modernes pour le séchage de produits tels que les légumes, contribuant ainsi à leur conservation et à la réduction des pertes post-récolte. Le coût des réalisations est estimé à environ 12 milliards de francs CFA financés par la Fondation Klaus Tschira. «L’élevage et la transformation agroalimentaire sont des piliers essentiels de l’économie rurale au Mali. Grâce à ce centre, nous voulons établir de nouvelles normes, plus modernes et respectueuses de l’environnement», a assuré Dr Henner Papendieck, coordinateur international du projet CAAS, en rappelant l’importance de ces infrastructures pour la région.

Selon lui, ce projet est déjà à sa 7e promotion avec 400 femmes ayant bénéficié des formations du centre. La démarche met un accent particulier sur la production biologique, une politique fondée sur les besoins exprimés par les populations locales. La cérémonie a été l’occasion d’accueillir plusieurs délégations venues d’Allemagne, dont l’initiateur du projet, Gunthard Weber. Après des années de dévouement, il a passé le ​flambeau à sa fille qui s’est engagée à continuer à promouvoir le projet à l’international.

Le projet CAAS est un exemple réussi de coopération internationale entre le Mali et l’Allemagne. Il bénéficie du soutien d’organisations telles que Häuser der Hoffnung, une association engagée dans des projets éducatifs et de développement. Présidée par Me Kadidia Sangaré, la Commission du CNT a également été saluée pour son rôle dans la sélection des bénéficiaires du centre de formation. Le maire de la commune rurale de Siby (Daouda Kéita) la présidente des femmes (Djénébou Koné) et le chef du village de Kalassa ont exprimé leur satisfaction quant aux bénéfices économiques et sociaux attendus pour leur localité.

Un excellent pôle pour développer des secteurs névralgiques de l’économie rurale

La Présidente de la Commission emploi, formation professionnelle, jeunesse-sports et promotion de la femme du Conseil national de transition (CNT) a remercié la ministre Oumou Sall Seck pour l’implication du CNT dans toutes les activités du département depuis son arrivée. Ce fut aussi l’occasion pour Me Kadidia Sangaré de saluer le dynamisme et la pertinence de la vision de la cheffe du département. Au nom de la population malienne, elle a manifesté la reconnaissance du pays à nos partenaires allemands.

Depuis 8 ans, a reconnu l’ambassadeur de l’Allemagne au Mali, Maliens et Allemands travaillent sur ce projet pilote qui a inspiré. Pour Dr Dietrich Pohl, le CAAS doit sa pertinence au fait qu’il répond aux besoins essentiels des bénéficiaires en matière d’apprentissage et de formation professionnelle.Dans son intervention, le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la Transition, le Général Assimi Goïta, qui place le développement local et la formation professionnelle au cœur de ses priorités. «Cet investissement illustre la diversification des actions menées au sein du Centre agro-alimentaire de Siby qui devient un véritable pôle de développement couvrant des secteurs clés tels que la formation, la santé, l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture et l’élevage», a souligné Mme Oumou Sall Seck.

Elle a également annoncé de nouvelles actions à venir dans le cadre du Programme impact rapide initié par le président de la Transition et comprenant le financement d’activités génératrices de revenus, la dotation en équipements pour les groupements de jeunes et de femmes ainsi que la construction de nouveaux centres de formation professionnelle dans plusieurs régions du Mali.

Le CAAS ne se limite pas à l’agroalimentaire, il ambitionne une transformation durable du village de Kalassa et de ses environs à travers des formations techniques et des projets d’amélioration des infrastructures locales, notamment le renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’électricité, le développement des infrastructures scolaires pour créer un Centre éducatif rural moderne ainsi que l’aménagement d’espaces sportifs avec la construction d’un terrain de basket et d’un terrain de football éclairés pour les activités nocturnes.

La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle coupure du ruban symbolique, suivie d’une visite guidée des installations. A noter que la Fondation Klaus Tschira intervient également dans la construction d’écoles, d’infrastructures de transformation et d’aires d’abattage contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

En tout cas, le CAAS de Kalassa s’impose aujourd’hui comme un modèle de développement intégré, associant formation professionnelle, innovation agroalimentaire et amélioration des conditions de vie. Il constitue un pas important vers l’autonomisation des communautés rurales et un exemple concret de coopération réussie entre le Mali et l’Allemagne.

Sory Diakité

De retour de Kalassa

