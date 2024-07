Kalaban Coro, une commune en pleine expansion située à la périphérie de Bamako, connaît une véritable renaissance sous l’administration de son maire, Tiécoura Hamadoun Diarra.

Elu pour ses idées novatrices et son engagement envers la communauté, Tiécoura Hamadoun Diarra a récemment concrétisé l’une de ses promesses phares de campagne : la construction du grand marché de Kalaban Coro. Le marché, autrefois abandonné et devenu un repaire pour les bandits et les vendeurs de drogues, était une source de préoccupation majeure pour les habitants. Ce lieu, qui aurait dû être un centre névralgique de commerce et de rencontre, s’était transformé en une zone d’insécurité. En faisant de la reconstruction de ce marché une priorité, Tiécoura Hamadoun Diarra a répondu à un besoin pressant de sa communauté.

Une promesse tenue, un investissement de 400 millions F CFA

Il faut dire que la reconstruction du marché est aujourd’hui une réalité. Grâce aux efforts concertés de la mairie, le marché de Kalaban Coro est devenu un espace moderne, sécurisé et bientôt fonctionnel. D’un coût d’investissement de plus de 400 millions F CFA, ce joyau fait la fierté de la commune. Cette réalisation symbolise non seulement la capacité de M. Diarra à tenir ses engagements, mais aussi son dévouement à améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens.

La réouverture du marché aura un impact immédiat et positif sur l’économie locale. Les commerçants, désormais installés dans des structures adéquates et sécurisées, voient leurs activités prospérer. Les habitants, quant à eux, bénéficient d’un accès facilité à une variété de produits et de services. Le marché est redevenu un lieu de vie, d’échange et de dynamisme économique, contribuant ainsi à renforcer le tissu social de Kalaban Coro.

Un leader visionnaire et proactif

Tiécoura Hamadoun Diarra est largement salué pour son approche proactive et sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour des projets d’envergure. Sa vision dépasse la simple réalisation des infrastructures ; elle englobe également la création d’un environnement propice à la croissance et à la sécurité pour tous les citoyens de Kalaban Coro.

Si la reconstruction du marché est une victoire significative, le maire Diarra reste conscient des défis à venir. Il s’agit notamment de maintenir la sécurité dans et autour du marché, de gérer l’afflux de commerçants et de clients, et de continuer à développer d’autres infrastructures essentielles pour la commune. Fort de cette réussite, Tiécoura Hamadoun Diarra s’engage à poursuivre ses efforts pour faire de Kalaban Coro une commune modèle.

L’histoire du maire Diarra et du marché de Kalaban Coro est un exemple inspirant de leadership et de détermination. En tenant ses promesses de campagne et en transformant une zone problématique en un centre de prospérité, il a montré qu’un maire peut véritablement changer la donne pour sa communauté. Les habitants de Kalaban Coro peuvent être fiers de leur maire, un homme de parole et d’action.

Djibril Diallo

