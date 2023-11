Sécurité et traçabilité des denrées alimentaires : des agents de l’Etat formés sur les normes ISO 22 000 et 22 005

Cinq (05) agents de l’Agence malienne de normalisation et de promotion de la Qualité (AMANORM) et onze (11) agents et consultants partenaires de l’agence ont reçu leur attestation de formation sur la sécurité et la traçabilité des produits des produits alimentaires. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu, ce vendredi 24 novembre, au Grand hôtel de Bamako.

Asseoir le système de traçabilité alimentaire est un défi. Cependant, a expliqué le formateur Marius Ouédraogo de Horizon Performances, « la traçabilité permet d’organiser la chaîne alimentaire, traquer les produits toxiques et faciliter leur retrait du marché ». Ainsi, des consultants et agents de services publiques partenaires de l’AMANORM notamment la Primature ont été formés sur la norme internationale ISO 22 005.

Plus que la traçabilité, l’urgence pour le Mali est d’assurer la sécurité de ses produits alimentaires. Ils sont au nombre de cinq agents de l’AMANORM à prendre part à la formation de 10 jours sur la certification en ISO 22 000. Une norme internationale sur le management de la sécurité des denrées alimentaires. Présent à la cérémonie, le Directeur de l’AMANORM s’est réjoui de la formation sur ces deux normes qui sont, selon lui, les meilleures en matière de sécurité et de traçabilité des aliments.

« Le monde est de plus en plus concurrentiel et les consommateurs sont de plus en plus vigilants sur les produits de consommation », a indiqué Djibril Bassolé, coordinateur du PACAO Mali (Programme d’Appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest) qui a financé l’atelier de formation. Dans ce contexte, a ajouté le coordinateur, l’amélioration de la qualité des produits est un préalable nécessaire. Saluant les efforts de l’AMANORM, Djibril Bassolé a affirmé qu’il s’agit d’une agence avec peu de moyens mais avec de nombreuses attentes.

Mamadou TOGOLA

Commentaires via Facebook :