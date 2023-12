Douanes : Le miracle Amadou Konaté

La douane n’a jamais autant mérité son statut de maillon indispensable dans la chaîne des services d’assiettes.

Les attentes qu’elle cristallise sont le plus souvent comblées à coups de recettes historiques et les réalisations du mois écoulé semblent confirmer cette tradition désormais bien ancrée sous le magistère du DG Konaté. Selon des indiscrétions qui courent de bonne source, les recouvrements du mois de novembre s’annoncent dans les proportions nettement supérieures aux prévisions. Et les mêmes confidences de rassurer d’une tendance haussière à peine moins impressionnante qu’au mois précédent – dont le record est toutefois inégalé pour l’instant. En effet, pour une contribution de plus de 74 milliards francs CFA aux finances publiques, la mensualité douanière d’octobre 2023 surplombe tous les autres résultats antérieurs. Elle se singularise notamment par un excédent de 10 milliards sur les prévisions initiales, soit un dépassement des objectifs mensuels jusqu’à hauteur de 123% et une incidence remarquable sur le niveau des réalisations pour la période avec un taux de 104% à deux mois du terme de l’exercice.

En dépit donc d’un environnement conjoncturel très contraignant et éprouvant pour les différents leviers de l’économie malienne, une fin d’année tout aussi exceptionnelle se dessine, en définitive, avec à la clé un autre exploit inédit en perspective. En effet, la douane est sur le point de boucler ses objectifs de recettes avant terme, puisque deux-tiers environ du montant nécessaire pour ce faire sont déjà dans le sac alors qu’il reste encore des ressources à glaner.

Rien ne semble arrêter la dynamique des records en série. D’une mensualité à l’autre et d’années en années, la même tendance se répète. Les exercices se succèdent et ne se ressemblent pas ou du moins n’ont en commun que de faire oublier chaque performance antérieure par le dépassement de la précédente. Ils ont aussi comme dénominateur la touche et le coaching gagnant d’un homme qui a choisi de marquer l’histoire des réalisations douanières par une empreinte exceptionnelle. Et le moins qu’on puisse dire est que le défi réussit à l’inspecteur général Amadou Konaté, depuis qu’il a accédé à la tête de la plus haute responsabilité de son service.

Arrivé aux commandes dans un contexte peu propice, les renoncements tous azimuts de droits de douane ne l’empêcheront pas de déjouer les contraintes et contrecoups de la Covid par une performance mensuelle inédite de 63 milliards en un premier temps. Cet exploit inaugural n’était pas le fait d’un hasard. Il annonçait le début d’un élan irréversible que la fiscalité aux portes doit à l’avènement d’une nouvelle vision qui associe culte de la méthode et obsession du résultat. Un credo que conforte par ailleurs une impressionnante aptitude à l’adaptation et que le nouveau Directeur général avait pris soin de décliner dès sa prise de fonction dans une feuille de route. La modernisation et la réorganisation de l’administration douanière, l’exploitation judicieuse de l’outil informatique, la croisade implacable contre la fraude et la contrebande sont passés par-là et n’auront pas résonner dans le néant. Ce sont des vocables que reflètent depuis trois exercices budgétaires des résultats qui tiennent du miracle pour les observateurs les plus avertis.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :