Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a procédé, ce lundi 19 septembre 2022, à la coupure du ruban du nouveau siège de la Direction Générale des Douanes du Mali, à Samanko II, dans la commune du Mandé.

Cette cérémonie d’inauguration a enregistré la présence du ministre de l’Économie et des Finances, du Gouverneur de la Région de Koulikoro, du Premier ministre par intérim, des membres du Gouvernement ainsi que des diplomates accrédités auprès de la République du Mali.

Après l’hymne national et la revue des troupes, le Président GOÏTA a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux Martyrs, en souvenir du sacrifice de l’agent des douanes tombé pour la patrie. Le Chef de l’État a ensuite assisté à une projection sur les douanes maliennes avant de procéder à une remise de distinction aux douaniers les plus méritants, dont certains à titre posthume.

« C’est la première fois, depuis 1960, que l’Administration des Douanes du Mali disposera d’une infrastructure construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction Générale des Douanes », a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni SANOU, tout en précisant que c’est aussi la première fois « dans l’Histoire de notre pays qu’un service central de l’État se trouvera loger en dehors des limites territoriales du District de Bamako ».

Le Directeur général des Douanes du Mali, l’Inspecteur Général Amadou KONATE, a nuancé pour sa part que « […] Cet immeuble abritera les bureaux du Directeur Général des Douanes et de son adjoint, les quatre (4) services en staff auprès du Directeur Général des Douanes, cinq (05) des sept (7) directions centrales de la Douane, le service de sécurité et le service d’entretien ».

Une visite guidée du chef de l’État et une photo de famille ont mis fin à cette cérémonie de coupure de ruban. Le ministre de l’Économie et des Finances ainsi que le Directeur Général des Douanes ont remercié le Président de la Transition pour l’octroi de ce joyau, dont la réalisation a coûté au budget national 4.531.198.197 F CFA.

Inauguration de la nouvelle direction générale des douanes

L’hommage du président de la transition aux agents méritants !

Le Colonel Assimi Goïta, président de la transition a inauguré le tout nouveau joyau architectural de la douane malienne le lundi dernier. Cette nouvelle infrastructure se trouve à Samako II dans la périphérie de Bamako.

Le chef de la transition a profité de cette inauguration pour rendre un vibrant hommage aux agents méritants de la douane malienne. C’est grâce à eux que l’économie malienne booste tous les jours. Plusieurs douaniers ont reçu des attestations pour leur travail abattu quotidiennement.

Pour le ministre de l’Economie et des Finances Alhousseyni Sanou, la construction d’une nouvelle direction générale des douanes témoigne de la volonté des plus hautes autorités d’accompagner ce service dans l’exercice de ses fonctions stratégiques notamment la mobilisation des ressources, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, la protection des populations, des animaux et des végétaux contre la circulation illicite des substances nocives. ‘’ Le joyau que nous inaugurons aujourd’hui est bâti sur une superficie de trente (30) hectares. Il abrite le siège de la direction générale des douanes, le centre de formation des douanes ainsi que les futures infrastructures du centre d’expertise technique, du centre de formation militaire des agents des douanes, des logements d’astreinte pour le personnel en service et un parking de trois cents (300) places’’, a-t-il affirmé et ajoute cette nouvelle direction a coûté 4.531.198.197 F CFA entièrement financée par le budget national.

Le chef des bidasses de l’économie, M. Sanou a signalé que la poursuite de la mise en œuvre des réformes organisationnelles, la modernisation des procédures et la construction prochaine des locaux du Centre d’expertise technique contribueront fortement à l’atteinte et au dépassement des objectifs assignés. ‘’ C’est dans cette perspective que j’engage la direction générale des douanes et l’ensemble du personnel à redoubler d’efforts, à plus de rigueur et d’engagement dans le travail malgré le contexte international et sous régional difficile’’, a-t-il souhaité.

Au tour du directeur général de la douane, Amadou Konaté, il a informé que la structure réalisée comporte cinq (05) niveaux (R+4) et cent quarante-sept (147) bureaux, deux (02) salles de conférence, deux (02) ascenseurs, une (1) salle multimédia, deux (2) escaliers de secours, une salle d’archives et un (01) réfectoire pour cent (100) convives situé sur la terrasse supérieure. Toujours selon le directeur général de la douane, l’inauguration du nouveau siège, pensé et dédié à la direction générale des Douanes, le premier dans l’histoire de l’administration est vécue comme un moment de jubilation mais aussi une opportunité pour rendre un hommage appuyé aux autorités de la transition pour leur vision.

Diak

Commentaires via Facebook :