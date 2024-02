Journée internationale de la douane 2024 : Mention spéciale au ministre Alousséni Sanou Près de 800 milliards FCFA en ligne de mire pour 2024

A l’occasion de la Journée internationale de la douane (JID) célébrée le 26 janvier, le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, a adressé une mention spéciale au ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, à qui il dédie tous les résultats engrangés par le service et cela conformément à ses pertinentes orientations. Au-delà, JID 2024 a été placée sous le triple signe du renforcement des partenariats anciens et nouveaux et des objectifs précis. Et fut un cadre idéal pour le patron des douanes maliennes pour rappeler le bilan de l’exercice écoulé et de révéler les perspectives de l’année en cours où 795 milliards de F CFA de la DGD. Aussi, les anciens n’ont pas été oubliés. Ils ont été fêtés avec faste vendredi 26 janvier 2024.

J’adresse une mention spéciale à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances à qui je dédie tous les résultats engrangés par le service et cela conformément à ces pertinentes orientations. Aussi, je m’engage solennellement, au nom de tous mes collègues, à redoubler d’efforts et de dévouement pour continuer à être à hauteur d’attente”. Ces propos sont du directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, en présence du “récipiendaire” de ces “fleurs”, le ministre Alousséni Sanou, qui a présidé la cérémonie solennelle d’ouverture de la Journée internationale de la douane (JID-2024) dont les festivités ont eu lieu le vendredi 26 janvier dernier au siège du service, à Samanko II, dans la Commune du Mandé.

Au-delà du clin d’œil à l’endroit de ministre de tutelle, Amadou Konaté envoie un message fort à ses collègues et agents pour faire toujours mieux que l’acquis du moment. A ce propos, nous verrons plus bas que le gouvernement a placé très haut la barre des recettes annuelles comparativement à 2023 et les années précédentes, et que, pour l’exercice écoulé, les douanes maliennes ont frappé fort en enjambant largement les objectifs fixés : plus de 37 milliards FCFA de bonus, s’il vous plaît !

Pour en revenir au “26 janvier”, c’est une Journée spéciale et pleine d’histoire, saisie chaque année, par la communauté douanière mondiale, comme une opportunité pour chaque administration des douanes membre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et ses partenaires, de réfléchir et de développer les actions relatives à un thème spécifique.

Le triptyque partenaires historiques-nouveaux partenaires-objectifs communs

Le thème retenu par l’Organisation mondiale des douanes pour le 26 janvier 2024 est : “Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs précis”.

Avec ce choix, l’OMD exhorte ses membres à examiner les voies et moyens pour consolider les relations avec les partenaires historiques et nouer des rapports avec des nouveaux partenaires, dans un environnement marqué par des mutations profondes, conséquences des révolutions technologiques et de crises sans précédent qui marqueront à jamais, les conditions de travail du douanier. Les administrations douanières doivent alors, non seulement gérer les conséquences de ces mutations, mais aussi adopter une démarche proactive vis à vis de celles-ci.

Prenant la parole à l’ouverture de la Journée, le directeur général des douanes dira que ce thème appelle à l’action autour de trois points majeurs.

Primo : renforcer l’engagement avec les partenaires historiques. Il s’agira de consolider les relations déjà établies avec des partenaires en veillant à ce qu’elles demeurent solides. A cet effet, la douane doit réaliser une analyse approfondie de l’évolution des besoins et les attentes de ces partenaires.

Secundo : forger des nouveaux partenariats. Il importe de rechercher activement des parties prenantes non conventionnelles et à établir des liens avec elles. Il peut s’agir d’institutions financières, d’organisations environnementales, d’établissements universitaires et d’autres partenaires à identifier. Ces nouvelles alliances apporteront des solutions innovantes aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les administrations douanières.

Tertio : collaborer autour des objectifs. Là, il convient de s’assurer que tous les partenariats sont en adéquation avec les missions et valeurs de la douane et que les avantages sont clairement identifiés. Chaque partenariat devrait faire l’objet d’évaluation rigoureuse.

Aussi, faudrait-il renforcer la diversité et l’exclusivité des engagements, évaluer leurs impacts, adapter les stratégies et tirer parti des nouvelles technologies et des données.

Partenariat avec le secteur privé et reformes tous azimuts

Bien avant cette année, la direction générale des douanes a compris l’importance de la qualité des relations avec les partenaires notamment du secteur privé. Selon l’inspecteur général Amadou Konaté, elle a, en effet, depuis quelques années, mis en place des cadres de concertation formels avec les transitaires et commissionnaires agréés en douane, les faitières du commerce, de l’industrie et du transport, pour discuter des problèmes en vue de faciliter les activités de leurs adhérents.

Ainsi, ces cadres formels de partenariat consistent en des comités paritaires douanes-Fetram, douanes-CNPM, douanes-OPI. Le général Konaté révèle que ces contacts sont en cours avec la direction générale des transports pour une future interconnexion de nos systèmes informatiques, pour mieux sécuriser les certificats de mise à la consommation des engins dédouanés.

Par ailleurs, poursuit-il, les réformes adoptées par l’administration des douanes maliennes, qu’elles soient de structures ou de procédures, ont été partagées avec nos partenaires conventionnels, soit directement, soit au cours de journées dédiées à des thématiques intéressant le développement normal de leurs activités.

Egalement, les reformes organisationnelles de la direction générale des douanes, en instituant une direction de la réglementation, de la facilitation et des relations internationales avec en son sein une Cellule dédiée aux entreprises, un Bureau exclusivement en charge des régimes économiques (Entrepôts industriels, banaux et privés), un Bureau en charge des exonérations douanières et des Maliens de l’extérieur, l’informatisation des procédures allant jusqu’au dédouanement à domicile sous condition, l’internationalisation du Centre d’expertise technique pour la gestion documentaire des risques avant l’arrivée des marchandises, la Sélectivité globale dans le système informatique douanier permettant la rationalisation des contrôles, la ratification des Accords de facilitation des échanges (AFE), l’évolution vers le statut d’opérateur économique agrée, sont quelques reformes qui ont pour objectif partagé, la facilitation et l’amélioration du climat des affaires, dans la confiance et l’efficacité.

En plus, il faut noter que des efforts sont en cours à travers la mise en œuvre du nouveau Code des douanes et des textes subséquents en adoption ; ce qui aura un impact positif certain sur les relations douane-entreprise.

Année 2023 : plus de 758 milliards FCFA versés au Trésor public

La JID offre également l’opportunité de jeter un regard sur le bilan de l’année écoulée afin de mieux envisager les perspectives de l’année en cours.

Aussi, l’inspecteur général Amadou Konaté n’a pas manqué cet exercice et a listé quelques résultats tangibles obtenus en 2023. Ainsi, au chapitre des objectifs de recettes assignés à la direction générale des douanes, au 31 décembre 2023, soit 721,289 milliards de F CFA au titre du budget de l’Etat, les douanes ont réalisé 758,490 milliards de F CFA, soit un dépassement de 37,20 milliards de F CFA avec un taux de réalisation de plus 105 %.

Au chapitre de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, d’importantes saisies ont été opérées par les structures douanières, portant sur des marchandises commerciales, sur des produits prohibés notamment les stupéfiants avec des saisies record, et sur les armes et munitions de guerre.

Au chapitre de la mise en œuvre des réformes, Amadou Konaté a remercié les Autorités de la Transition pour leur implication et la diligence observée au cours des procédures d’adoption du nouveau Code des douanes qui a littéralement changé au demeurant les méthodes de travail du douanier.

Egalement, sur 22 réformes engagées depuis 2021, à ce jour, 14 ont été réalisées et 8 en cours. “Ce résultat obtenu en 2023, est le fruit du travail de l’ensemble du personnel douanier, mais aussi de l’accompagnement précieux du département de l’Economie et des Finances, dont la direction générale des douanes a pu bénéficier tout au long de l’année 2023”, a-t-il reconnu. Avant de remercier le ministre Sanou, en son nom personnel et au nom de l’ensemble du personnel des Douanes, pour son appui personnel et constant.

Hommage aux anciens !

Il est de coutume d’organiser en marge de la célébration de la Journée internationale de la douane, une cérémonie pour rendre hommage à celles et à ceux qui, après de bons et loyaux services, font valoir leurs droits à la retraite. Cette année également, cette louable habitude a été respectée avec faste. Des certificats de mérite ont été décernés à des fonctionnaires et des partenaires de l’administration des douanes qui se sont distingués par leur engagement et leur contribution exceptionnels. Dans l’après-midi, les médailles d’honneur des douanes ont été décernées à certains agents méritants. A tous les récipiendaires, l’inspecteur général Amadou Konaté a adressé des félicitations appuyées.

Année 2024 : 795 milliards de FCFA en ligne de mire

Pour l’année 2024, il est demandé à la douane la réalisation de 795 milliards de F CFA. “Cet objectif, qui est à notre portée, exige, pour sa réalisation, de redoubler d’effort dans tous les domaines y compris dans celui de la mise en œuvre diligente des réformes entreprises depuis quelques années”, a alerté le patron des douanes maliennes.

Rappelons qu’à l’entame de son adresse à l’assistance, le directeur général des douanes a eu une pensée pour tous les douaniers tombés sur le champ d’honneur ; à toutes les victimes civiles et militaires arrachées en service commandé à l’affection de leurs familles, de leurs collègues et de leurs amis ; et à ceux qui sont encore en détention et injustement privés par des obscurantistes de leur liberté dans d’atroces conditions, avant de demander à l’assistance d’observer une minute de silence pour formuler des prières à l’endroit de tous ces martyrs…

El Hadj A.B. HAIDARA

