Journée Internationale de la Douane : Les partenaires à mobiliser désormais autour d’objectifs clairs

Le ministre de l’Économie et des Finances, Alfousseini Sanou, a présidé le 26 janvier 2024 à la Direction générale des Douanes du Mali, la célébration de la Journée Internationale de la Douane, en présence de plusieurs personnalités. Le thème retenu cette année est : «Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs ».

La commémoration de cette journée a commencé avec la projection d’un focus de 15 mn sur les réformes – phares entreprises par la Douane.

La lecture du message d’Ian Saunders, Secrétaire général de l’Organisation mondiale des Douanes, a été faite par Colonel Abdoulaye Maïga. «Cette année, nous nous engageons sur une voie qui nous met au défi de réaffirmer nos partenariats de longue date et de forger avec audace de nouvelles alliances. Notre monde s’est transformé de manière spectaculaire au cours de la dernière décennie et continue sur cette lancée, nous confrontant à des défis sans précédent, comme ceux générés par des progrès technologiques rapides, des crises environnementales et sanitaires et des dynamiques géopolitiques et économiques complexes. Ces conditions exigent que la communauté douanière mondiale adopte une approche novatrice dans son travail et cherche des solutions qui ne reposent pas uniquement sur ses propres connaissances et ressources, mais qui sont complétées par le soutien des parties prenantes », a-t-il déclaré.

Selon le message, «le thème de 2024 est un appel stratégique à l’action, qui nous incite à élargir nos perspectives, à penser de manière créative et à adopter des approches novatrices ».

A l’entame de son discours, le Directeur général des Douanes a eu une pensée pieuse pour les soldats tombés sur le champ de l’honneur, ainsi toutes les victimes civiles et militaires. Il a demandé à l’assistance d’observer une minute de silence en la mémoire de ces martyrs. L’Inspecteur général Amadou Konaté a eu une pensée solidaire pour les personnes privées de leur liberté par les forces obscurantistes.

La Journée Internationale de la Douane, selon lui, est spéciale et pleine d’histoires. Pour Amadou Konaté, le thème de cette année appelle à l’action autour de plusieurs points, à savoir: la perspective de «renforcer l’engagement avec les partenaires historiques» ; de «forger de nouveaux partenariats» ; de «collaborer autour des objectifs» ; de «renforcer la diversité et l’exclusivité des engagements».

Bien avant cette année, a-t-il souligné, la Direction Générale des Douanes du Mali a compris l’importance de la qualité des relations avec les partenaires, notamment le secteur privé. Selon lui, les réformes adoptées par l’administration douanière ont été partagées par les partenaires.

La Journée Internationale des Douanes, a noté l’Inspecteur général Amadou Konaté, offre également l’opportunité de jeter un regard sur le bilan de l’année écoulée afin de mieux envisager les perspectives. Il a rappelé que les Douanes ont mobilisé 758,400 milliards de FCFA pour une prévision de 721,289 milliards, soit un dépassement de 37,201 milliards de FCFA avec un taux de réalisation de 105,16%. «Ce résultat obtenu en 2023 est le fruit du travail de l’ensemble du personnel douanier mais aussi de l’accompagnement précieux du département de l’Economie et des Finances, dont la Direction Générale des Douanes a pu bénéficier au long de l’année 2023». Il a remercié le ministre Sanou pour son appui personnel et constant. «Pour l’année 2024, il a été demandé à la douane la réalisation de 795 milliards de FCFA. Cet objectif, qui est à notre portée, exige pour sa réalisation de redoubler d’efforts dans tous les domaines…»

Le Directeur Général des Douanes a évoqué les efforts faits dans le cadre de la lutte contre la fraude et les trafics illicites. Il a remercié les autorités de Transition pour la mise en œuvre des réformes.

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, la communauté douanière célèbre chaque 26 janvier la Journée Internationale de la Douane. Cette journée “spéciale pleine d’histoires” est une opportunité pour chaque administration douanière membre de l’Organisation et ses partenaires de réfléchir sur un thème et développer des actions autour de ce thème. Le ministre Sanou a salué les efforts déployés par les douanes en termes de mobilisation de recettes et leur capacité d’adaptation dans un contexte difficile. “La patrie reconnaissante vous dit merci!”, a-t-il souligné. Le ministre de l’Économie et des Finances a remercié les partenaires des douanes maliennes pour leur accompagnement.

Correspondance particulière d’Ali 24

Le Directeur général reçoit le Prix du Mérite Panafricain

Le Cabinet indépendant international “Committee of Excellence” a remis, le 26 janvier dernier, en marge de la célébration de la Journée Internationale de la Douane le “Prix du Mérite Panafricain 2022-2023” dans la “Catégorie Meilleure Pratique Managériale Innovante” au Directeur Général des Douanes du Mali, l’Inspecteur Général Amadou Konaté.

Le Président du Jury des distinctions «Prix du Mérite Panafricain 2022-2023» du Cabinet indépendant international “Committee of Excellence”, Yves Alain Fofié a adressé ses vifs remerciements à M. Konaté pour le choix porté sur sa personne.

Digne fils africain

Selon lui, le Cabinet indépendant international “Committee of Excellence” s’est donné pour mission la promotion des valeurs africaines et la valorisation du talent et du savoir-faire du digne fils africain. Ce prix reconnaît et encourage, d’une part, les meilleures pratiques managériales innovantes et, d’autre part, saluent les valeurs professionnelles des managers sur le plan régional et continental.

Le choix du lauréat se fait sur la base d’une démarche rigoureuse et objective dans le strict respect des critères prédéfinis, a-t-il expliqué.

Yves Alain Fofié a loué la vision, l’approche managériale, la compétence professionnelle et personnelle, le leadership éclairé, l’intégrité professionnelle, la démarche innovante instaurée au sein de la douane malienne, le dynamisme, le sens élevé de collaboration, la forte capacité d’écoute de l’Inspecteur Général Amadou Konaté.

Le Directeur Général des Douanes maliennes s’est dit animé par un sentiment de joie et de fierté. «Recevoir un prix, c’est bien, c’est la satisfaction, c’est la reconnaissance du mérite mais en même temps, c’est une charge. C’est une charge de mériter et de continuer à mériter cette confiance»

L’Inspecteur Général Amadou Konaté a dédié ce prix au ministre de l’Economie et des Finances.

25 agents Médaillés d’honneur des Douanes

Ils sont au total 25 agents des douanes maliennes à recevoir leurs médailles d’honneur des Douanes. La cérémonie de remise des distinctions a eu lieu, le 26 janvier 2024 à la Direction Générale des Douanes dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Douane. Elle était présidée par le Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Traoré en présence du Grand Chancelier des Ordres nationaux, Général Sagafourou Gueye et du Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Amadou Konaté.

Le porte-parole des récipiendaires, non moins Directeur général adjoint des Douanes, Ahmed Ag Boya, a remercié les plus hautes autorités pour cette marque de reconnaissance. Selon lui, le Directeur général des Douanes ne s’est pas trompé en portant son choix sur ces cadres qui constituent la crème de l’administration douanière. «Nous mesurons la charge qui nous est imposé en ces instants précis», a-t-il souligné, sans oublier de rappeler qu’ils constituent la deuxième vague à recevoir cette médaille. «Nous mesurons tous l’ampleur des charges. C’est une charge parce que nous avons l’obligation de mieux faire. C’est une charge parce que nos autres collègues vont nous regarder», a fait savoir Ahmed Ag Boya.

Le Directeur général des Douanes a adressé ses sincères félicitations aux récipiendaires.

