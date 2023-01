Journée Internationale des Douanes : Le partage d’expérience au cœur de l’événement

A l’instar des autres pays membres de l’Organisation mondiale des douanes, les douanes maliennes ont célébré ce jeudi la Journée internationale des Douanes. Le thème cette édition était : « accompagner la nouvelle génération : promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Une manière de mettre le curseur sur le capital humain et le mode de perpétuation du savoir et des expériences de génération en génération.

« Mieux former et outiller le douanier du futur dans un monde de plus en plus complexe et globalisé doit être le crédo de toute administration douanière qui a le souci de la performance et de l’efficacité », pense le directeur général des douanes, Amadou Konaté.

En effet, l’OMD s’est toujours inscrite dans cette approche et a voulu cette année en faire un slogan en vue de mettre l’accent sur la nécessité de mutualiser et d’harmoniser les efforts pour une gestion efficiente des ressources humaines et l’ouverture de perspectives valorisantes pour les générations montantes.

Comment faire en sorte que le passage du relais entre les anciens et les jeunes fonctionnaires des douanes se fasse dans des conditions qui garantissent l’excellence dans la continuité du service ? Comment préserver la mémoire et les acquis des administrations douanières par un meilleur partage des connaissances et des expériences ? Comment conforter la fierté du douanier dans l’exercice de ses fonctions ?

C’est sur ces questions que le secrétaire général de l’OMD a invité les administrations membres à plancher pour que le passage du témoin entre les générations s’accompagne d’un legs effectif de compétences et de valeurs.

« La direction générale des Douanes du Mali a accueilli avec un grand intérêt cette thématique qui a toujours été au cœur de sa vision et de sa stratégie. C’est pourquoi, pour le douanier du Mali, l’apport des devanciers est forcément le viatique le plus précieux d’une carrière réussie », précisait le premier responsable des douaniers du Mali.

Selon lui, des efforts sont déployés pour s’adapter à tous les défis qu’impose la modernité. Des reformes largement inspirées par les préconisations de l’OMD sont présentement mises en œuvre par son administration et qui placent l’Homme au centre de toutes les espérances. De nombreuses autres initiatives sont aussi prises pour assurer au douanier malien un enseignement de qualité et des remises à niveau régulières.

« L’assistance inlassable de nos retraités dans l’animation des cours de soutien et de recyclage en faveur des agents des douanes est une autre preuve éloquente de la forte implication de nos anciens dans l’éveil, l’initiation et le renforcement continu des capacités des nouvelles générations », dira le DG des douanes.

Le second grand axe de réflexion, sous le signe duquel l’OMD a placé l’édition 2023 de la Journée internationale des Douanes, est relatif à la nécessité de fortifier la fierté d’appartenance à la profession douanière. A cet égard, les Douanes du Mali ont toutes les raisons de se sentir légitimement à l’aise.

Prenant la parole, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, expliquera que son département a travaillé sur deux piliers : la chaine des dépenses et la chaine des recettes. Pour la chaine des dépenses, il s’agissait d’assurer une efficacité de la gestion des ressources notamment du contrôle financier. La chaine des recettes concernait tout ce qui constitue la douane, les impôts et le trésor.

« Depuis 2020, le pays a eu des difficultés avec la plupart de ses partenaires. Aujourd’hui, nous n’avons pas assez d’appuis. Les quelques appuis budgétaires que nous avons sont de l’ordre de 6%. Ce qui veut dire que toutes les dépenses que nous avons eu à réaliser dans ce pays viennent des résultats atteints par la douane et le trésor. C’est grâce à ces résultats que le pays débout. Si vous voyez que les salaires ont été payés c’est parce que la douane a pu réaliser ces résultats », a-t-il conclu.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :