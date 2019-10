Les soldats de l’économie font attendre leur bruit de botte à travers un préavis en date du 14 octobre 2019 déposé au ministère du dialogue social, du travail et de la fonction publique. Le bureau exécutif de la section syndicale des douanes du Mali exige l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents à travers la construction d’un siège approprié sur l’espace affecté à cet effet à SAMANKO II. Pour, se faire entendre, le bureau décide d’observer une grève de 72 Heures allant du mercredi 30 octobre au vendredi 1er novembre 2019 sur toute l’étendue du territoire. Les douaniers dénoncent des engagements non tenus par le Ministère de l’Economie et des Finances visant à diligenter la construction du siège.

Pour 2019, le cap fixé est mobiliser 689,1 milliards de FCFA malgré que beaucoup de postes ne fonctionnent pas notamment Tombouctou, Gao, Kidal et certains de Mopti. Ce cap illusoire pour 2019 devient incertain. Il l’était suite aux failles relevés lors de la première sortie du DG Mohamed Doucara. « Le aurait été déçu dans pas mal de localités à cause du mauvais résultat ou de la manière de faire ».

L’épineuse question de la mobilisation des recettes afin de remplir les caisses du Trésor a été la hantise des différents directeurs généraux des Douanes qui n’ont fait qu’augmenter le niveau de leur recette dans le budget annuel d’Etat. Chaque directeur qui arrive pousse le niveau des recettes vers le haut.

La douane pour le pays est l’une des grandes structures mobilisatrice de fonds. Les recettes faites dans ce domaine permettent au pays de réaliser ses objectifs économiques. Il s’agit entre autres de payer les salaires, de réaliser des infrastructures socio de base. En somme de maintenir la stabilité économique et sociale.

Cette grève sera-t-elle suivie à cause de la présence d’un autre syndicat qui a vu le jour en 2018, dirigé par Issiaka Moussa KABORE la tanière des soldats de l’économie. Les initiateurs se justifient par une frustration des beaucoup d’agents car le syndicat rattaché à l’UNTM, dirigé par Katilé est « corrompu par la direction générale » des douanes. Ce syndicat était en gestation depuis 2013, mais selon les initiateurs la campagne d’intoxication menée par l’autre syndicat auprès de la direction pour étouffer cette initiative n’a pas permis de mener des activités.

Mahamadou YATTARA

