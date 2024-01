Valorisation de la viande locale au Mali : Cap sur des projets de rénovation et de construction d’abattoirs

Cette information a été révélée par le ministre de l’Élevage et de la Pêche, Youba Bah lors de son passage sur le plateau de la chaîne nationale à l’émission “Mali kura taasira 2”. Toute évidence qui marquera une révolution majeure dans les secteurs de l’élevage et de la pêche.

Sur initiative de l’ORTM et du Gouvernement, la deuxième édition du plateau ‘’ Mali kura taasira’’ est en cours sur les différentes plateformes de la chaine de télévision nationale. Un plateau qui met chaque ministre du Gouvernement face aux journalistes pour répondre à des questions relatives au bilan de ses actions et les perspectives de son département. Une manière d’informer l’opinion nationale et internationale sur les chantiers de la Transition.

A cet effet, le 8 janvier dernier, le ministre de l’Élevage et de la Pêche, Youba Bah était l’invité du jour, mettant en lumière les progrès, les défis à relever et les perspectives à venir dans le domaine d’action de son département. Dans son propos, il a mis en avant le succès du cheptel du pays, composé de 12 millions de bovins, 21 millions d’ovins et 29 millions de caprins, grâce à des campagnes de vaccination régulières. Des mesures concrètes, telles que le balisage des autoroutes et l’aménagement d’infrastructures hydrauliques et d’espaces pastoraux, ont été prises par les services de son ministère pour éviter la migration du cheptel vers des pays voisins. De plus, des investissements annuels de 4 milliards de Fcfa dans ces domaines cruciaux ont été annoncés.

En outre, il a souligné l’intromission de l’herbe à éléphant nutritive, avec un rendement de 500 tonnes par hectare, visant à assurer l’autosuffisance alimentaire du bétail. Il a également mentionné l’opportunité d’exporter la viande malienne vers les marchés des pays du Golf, ainsi que des partenariats stratégiques avec la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. A la lumière de son intervention, il ressort que pour faciliter l’accès des éleveurs à l’alimentation animale sur le marché, le gouvernement alloue chaque année un milliard de Fcfa aux emboucheurs, laitiers et autres. Une commission travaille également à la réduction du prix de l’aliment bétail pour stabiliser le prix de la viande sur le marché.

Dans le cadre de la valorisation de la viande locale, des projets de rénovation et de construction d’abattoirs aux normes ISO sont en cours. Le Ministre Bah a également évoqué une étude en collaboration avec le Pacao pour labelliser la viande malienne, facilitant ainsi son exportation. En ce qui concerne la pêche, le ministre a annoncé un investissement d’un milliard de Fcfa dans l’alimentation des poissons et les vastes possibilités de la pisciculture sur le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. L’objectif est d’atteindre une autosuffisance alimentaire en poissons. Un plan quinquennal de la pêche et de l’aquaculture de 69 milliards de Fcfa a été élaboré, recevant des moyens pour son opérationnalisation.

En conclusion, le ministre de l’Elevage et de la Pêche a appelé à un soutien pour l’adoption des politiques nationales de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de l’élevage et de la santé animale. Il a également encouragé les jeunes à investir dans la culture de l’herbe à éléphant et les acteurs de la pêche à accroître la pisciculture.

Par Fatoumata Coulibaly

