Crise énergétique au Mali : Aux grands maux les grands remèdes

Quelques jours après sa nomination en tant que Chef du Gouvernement, le nouveau PM, le General Abdoulaye Maiga, accompagné de son ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diané, a effectué le 28 novembre dernier, une visite à la Direction générale de l’Energie du Mali SA(EDM-SA) pour s’enquérir des conditions de travail du personnel, les problèmes que la société traverse en ce moment et inviter les cadres de l’EDM à partir d’une large consultation de proposer des solutions novatrices pour la sortie de crise. Et une semaine après cette visite, le jeudi, il était au même lieu pour recueillir et évaluer les propositions faites.

Le problème d’électricité est un gros caillou dans la chaussure de la Transition. Depuis plus de trois ans maintenant, l’économie du pays est plombée à cause de cette crise énergétique. Toute chose qui a poussé beaucoup d’entreprises aussi grandes que petites à fermer ou à réduire leur temps de travail. La Société EDM est confrontée à une crise complexe qui va des problèmes financiers à ceux logistiques l’empêchant à donner correctement le courant aux Maliens. Face à cette situation, les autorités de la Transition ont essayé des voies et moyens pour surmonter cette crise, qui est le premier du genre depuis l’indépendance de notre pays.

Ainsi, conscient du danger que cela porte sur notre économie, le nouveau PM, General Abdoulaye Maiga, se propose de s’investir personnellement pour que nous sortions de cette crise. Raison pour laquelle il s’est approché des travailleurs de cette société afin qu’ils préconisent des solutions pour la sortie tant attendue de cette crise qui appauvrit notre économie. Et au cours de la même visite à l’EDM-SA, juste quelques jours après sa nomination, il avait transmis au personnel de cette société un message d’encouragement et de reconnaissance de la part du Président de la Transition. Et a promis de retourner au siège de l’EDM-SA une semaine après pour s’entretenir avec le personnel sur les solutions préconisées par lui et voir les voies et moyens de leur mise en œuvre pour la fin efficiente de la crise énergétique au Mali.

Les solutions proposées par l’EDM-SA

Juste après la visite du PM dans leurs locaux, plus de 600 travailleurs de l’EDM-SA ont donné leurs avis concernant les pistes de solutions pour la fin de la crise énergétique dans notre pays. Ces propositions ont été collectées à travers un formulaire mis en ligne pour que chaque employé puisse soumettre ses idées et suggestions. Et ce qui a permis à l’EDM-SA de dégager six axes comme pistes de solutions à la crise. Il s’agit notamment de renforcer la production énergétique locale en construisant de nouvelles centrales solaires, de développer une centrale thermique et de promouvoir les énergies renouvelables. Parmi les solutions, les employés de l’EDM-SA ont suggéré surtout et notamment au nouveau PM de rétablir l’interconnexion avec la Cote d’Ivoire pour stabiliser l’approvisionnement en électricité, négocier des accords avec d’autres pays en dehors de la Côte d’Ivoire pour diversifier les importations et améliorer les infrastructures existantes pour réduire la perte de l’énergie pendant l’importation. Ils demandent au Chef du gouvernement aussi d’assurer la viabilité financière de la société, de régler les impayés des administrations publiques et plaider pour l’amélioration de la gouvernance et de la communication internes, l’élaboration des stratégies à long terme et la mise en œuvre des actions immédiates pour stabiliser l’approvisionnement.

Lors de cette rencontre, le PM a salué les efforts de mobilisation et l’engagement des équipes face à cette crise. Avant de les rappeler que cette rencontre n’est qu’une étape, qu’elle sera suivie d’une autre réunion stratégique avec les partenaires sociaux. Et de préciser qu’elles (les autorités) comptent sur le staff de l’EDM pour rétablir la situation.

Une fois les propositions compilées, le Premier ministre Maïga a ouvert une réunion de haut niveau à la Primature avec les chefs de départements ministériels concernés par la crise énergétique. Car il a compris que la balle est dans le camp du nouveau gouvernement de la Transition pour mettre en œuvre de manière intelligente les recommandations de l’EDM-SA pour la fin de cette crise qui a causé de réels préjudices aux Maliens.

“On trouve remède à tout, excepté à la mort”, enseigne la sagesse.

AdamaTounkara

