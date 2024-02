La crise énergétique persistante au Mali a récemment été le sujet de vives discussions, avec le Premier ministre Choguel Maïga se désengageant de la responsabilité de cette crise. Lors d’une récente déclaration publique, le Premier ministre, Choguel Maiga a insisté sur le fait que la gestion de la crise énergétique ne relevait pas de son ressort, mais plutôt de celui du président de la transition. La gestion de cette crise devient un test crucial de la légitimité et de la capacité du gouvernement de transition à répondre aux préoccupations urgentes des Maliens.

Cette déclaration du PM Maiga intervient alors que les coupures d’électricité continuent de perturber la vie quotidienne de nos concitoyens. La période jugée de cruciale est le mois sacré du Ramadan qui s’annonce dans deux semaines. Les habitants de plusieurs quartiers de Bamako et des régions ne cessent d’exprimer leur frustration face aux délestages récurrents, qui affectent non seulement leur confort, mais aussi leurs moyens de subsistance et leur bien-être.

Au lieu de rassurer les maliens, le Premier ministre et son ministre de l’Energie lors des entretiens, ont clairement dit que la solution de la crise énergétique n’est pas de leur ressort, mais plutôt de celui du chef de l’Etat. Question : Qu’est ce qui s’est donc passé pour que Choguel décline sa responsabilité et pointe un doigt accusateur sur Assimi ? En nommant son président, Choguel mérite t-il de rester Premier ministre ? A quoi bon de cheminer avec un PM qui te livre à l’opinion ? Fort heureusement pour le chef de l’Etat, il a toujours l’estime d’une partie du peuple qui, bon an, mal an continue de le soutenir.

Assimi assure, des Maliens sceptiques

En réponse aux critiques et aux préoccupations croissantes de la population, le président de la transition s’est engagé à trouver des solutions durables à la crise énergétique. Lors d’une récente allocution télévisée, le président a affirmé travailler sans relâche pour remédier à la situation et assurer un approvisionnement stable en électricité dans tout le pays.

Malgré ces assurances, de nombreux Maliens restent sceptiques quant à la capacité du gouvernement à résoudre rapidement le problème surtout en cette veille du ramadan. La grande majorité des maliens souhaitent que le chef de l’Etat met tout son poids dans la balance pour trouver une issue aux coupures d’ici le Ramadan.

La crise énergétique est devenue un enjeu politique majeur, mettant à l’épreuve la capacité du gouvernement de transition à répondre efficacement aux besoins de la population.

Djibril Diallo

