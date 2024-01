Hausse des factures d’EDM-SA : La stupeur des chefs de famille

Depuis un certain temps, la colère monte dans beaucoup de familles concernant la hausse des factures d’électricité distribuées par la Société énergie du Mali (EDM-SA) à ses clients. De plus en plus les factures sont gonflées alors que l’électricité se fait rare. Les chefs de famille ignorent l’origine de cette hausse.

Plus on en sait dans l’EDM-Gate, plus les coupures d’électricité se font récurrentes. Durant toute la semaine écoulée dans certaines communes, si on fait le décompte, la Société énergie du Mali n’a fourni à ses clients que 4 h voire 5 h tout au plus d’électricité par jour. Juste le temps de recharger les batteries des téléphones et autres appareils électroniques. En cette période de Coupe d’Afrique des nations (CAN-Côte d’Ivoire 2023), impossible de suivre les matches même les jours où les Aigles du Mali montent sur le gazon.

Mais ce qui est déconcertant dans cette affaire et qui fait monter la moutarde au nez des chefs de famille, ce sont les gonflements des factures d’électricité qu’EDM-SA remet aux abonnés.

En dépit des coupures, il y a presque des mois et selon les témoignages recueillis de plusieurs chefs de famille, les factures d’électricité ne baissent pas d’un iota et les crédits dans les compteurs prépayés s’évaporent littéralement. Cette situation vient attiser une fois de plus la grogne contre le fournisseur Énergie du Mali qui, au lieu de fournir de l’électricité à ses abonnés, leur fournit du noir.

“Par jour, on peut compter le nombre d’heures pendant lesquelles EDM nous fournit en termes d’électricité. Mais le hic, en plus de passer des heures voire des jours sans courant, les factures d’EDM ne changent point. J’ai fait la comparaison entre mes anciennes factures et les plus récentes, il n’y a pas de différence. La facture du mois de décembre frôle les 60 000 F CFA. Je ne comprends pas cette surfacturation”, proteste Amadou Diarra, un chef de famille.

”Le comble, l’électricité se fait très rare. EDM ne nous donne le courant que la nuit vers 2 h ou 3 h du matin pour le couper dans la mi-journée. A cette heure, on ne peut rien faire, même regarder la télé. Je n’ai ni climatiseur, ni humidificateur moins encore un réfrigérateur. Mais chaque mois je constate que la facture d’électricité est gonflée. Pour ce mois-ci, la facture est de 40 000 F CFA. Energie du Mali nous fait payer ce qu’on n’a pas consommé. C’est inadmissible pour moi”, martèle un autre chef de famille, la voix nouée par la colère.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :