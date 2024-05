Le Président de la Transition, le Col Assimi Goïta, a procédé le vendredi 23 mai 2024 à Sankoroba, à la pose de la première pierre des travaux de construction de la nouvelle centrale solaire de 200 MWc (Méga Watt crète). C’était en présence des membres du gouvernement, du CNT, des Corps diplomatiques ainsi que des responsables de NOVAWIND société en charge de la réalisation des infrastructures.

Mme le ministre Bintou Camara après avoir remercié les autorités pour leur déplacement, a présenté la future nouvelle centrale solaire installée à Sanankoroba exactement à Nienguékoro à 35 Km de Bamako. Aussi, elle dira que la centrale de Sanankoroba est un champ solaire d’une puissance de 200 Mégawatts-crètes (MWc) situé sur une superficie de 314 hectares. Ladite infrastructure comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installées sur des systèmes de trackers et dotée d’un système de stockage d’énergie de 20 Mégawattheures en plus d’un poste d’évacuation au niveau de la centrale, a indiqué Mme le ministre. Qui ajoute que le projet comprendra également l’extension du poste 225/33 Kilo-Volt de Sanankoroba en plus d’un raccordement d’une ligne haute tension en 225 Kilo-Volt d’environ 11Km entre le poste d’évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. Elle souligne en outre l’aménagement de la voie d’accès à la centrale sur 20km à partir de la RN7.

Autre information sur le projet qui sera réalisé sur financement de la société russe Nova Wind. Il a un coût de 120 milliards de FCFA sur une durée de 12 mois.

Le Président directeur de NOVA-WIND , Grégory Nazrov, a joint ses propos à ceux du maire et de Mme le ministre pour relever l’impact de cette réalisation sur le bien-être des populations. En effet, outre ses bénéfices en terme de solution énergétique, le projet va également contribuer à la création de nouveaux emplois et de recettes fiscales.

La cérémonie a pris sur le coup d’envoi donner par le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

