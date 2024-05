Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre des Mines du Mali de la République du Mali portent à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, qu’à la suite d’une série de négociations, l’Etat du Mali a conclu un accord avec les sociétés Ganfeng Lithium co, Leo Lithium et Firefinch pour la résolution de la crise de Morila d’une part et d’autre part l’exploitation du lithium de Goulamina.

Cette crise était consécutive aux manquements graves relevés dans la gestion de la mine d’or de Morila imputables à la société Firefinch et dont les implications touchaient la mine d’exploitation de lithium de Goulamina.

Dans le cadre de la gestion de ladite crise, l’Etat du Mali a obtenu des réparations en partie de l’opérateur australien Firefinch, suite à ses manquements liés à sa gestion de la mine. Il reste entendu que la démarche du Gouvernement a été motivée par le souci de sauver la mine de Morila en vue de sa prochaine relance et préserver les emplois de nos compatriotes.

La conclusion de cet accord qui est l’aboutissement de la renégociation du contrat de lithium de Goulamina, en application du Code minier de 2023, a permis de porter la participation de l’Etat et des Nationaux à 35% contre 20% précédemment.

La hausse constatée de la participation de l’Etat et l’application d’autres dispositions du nouveau Code minier permettront, entre autres :

L’augmentation de l’apport du secteur minier au budget d’Etat ;

La contribution additionnelle significative au financement du développement des secteurs minier et énergétique, du secteur des infrastructures et des transports, en plus du développement local.

Avec cet accord gagnant-gagnant, qui défend les intérêts vitaux du peuple malien, l’Etat du Mali noue un nouveau partenariat avec le groupe chinois Ganfeng Lithium co pour le développement et l’exploitation du projet de lithium de Goulamina, l’un des plus grands projets de lithium en Afrique et dans le monde.

En outre, le nouveau partenaire Chinois Ganfeng Lithium co, l’un des plus grands producteurs de lithium, de batteries de lithium et de produits dérivés de lithium, mettra en place une usine de spodumène qui démarrera sa production d’ici la fin d’année.

En cette heureuse occasion, le Gouvernement du Mali, rappelle la Vision de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, selon laquelle les ressources minérales appartiennent au peuple et doivent servir au développement du pays. C’est en application de cette Vision qu’un nouveau Code minier, ainsi que la loi relative au contenu local ont été adoptés en 2023.

Le Gouvernement du Mali rassure Ganfeng Lithium co ainsi que tous les acteurs du secteur minier de sa volonté d’encourager et de garantir un partenariat gagnant-gagnant avec l’ensemble des investisseurs.

Fait à Bamako le 16 mai 2024

Le ministre de l’Economie et des Finances

Alousséni Sanou Le ministre des Mines Pr. Amadou Kéita

