B2Gold : un préavis de grève de 120 heures déposé par les travailleurs de Fekola

Les travailleurs de la mine d’or de Fekola, appartenant à la société canadienne B2Gold, sont toujours révoltés. Dans une correspondance adressée le 12 octobre dernier, au Directeur Général Fekola s.a, les travailleurs ont annoncé une grève de 120 heures à compter du 27 octobre 2024 à 00h.

« Des sanctions illégales et illégitimes à l’encontre des salariés » ; « la détérioration alarmante du climat social sur le site en raison des comportements du chef de département des Ressources Humaines et celui de la carrière » … les raisons avancées à l’arrêt de travail par les travailleurs sont nombreuses.

Selon le Secrétaire général du Comité syndical UNTM SEC.MI.MA des Travailleurs De Fekola SA – B2Gold, les revendications portent sur sept (07) points. 1- la cessation et l’annulation immédiate des procédures disciplinaires et des sanctions illégales et illégitimes en cours contre les employés ; 2- la levée immédiate de la suspension illégale et illégitime des contrats de travail de quatre employés.

Aussi le syndicat exige : 3- Application immédiate de tous les accords non mis en œuvre notamment : la remise au comité syndical de la grille salariale de la société pour des travaux d’amélioration ; les travaux d’accords d’établissement, La révision de la prime de rendement, La prime de permis… 4- La réembauche sous contrat Fekola S.A, avec tous les avantages dû, des employés illégalement et illégitimement transférés sous le bureau de placement dénommé GRM.

