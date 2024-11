La compagnie minière canadienne, Barrick Gold, a confirmé dans un communiqué publié, hier mardi, l’arrestation de quatre de ses employés et leurs placement sous mandat de dépôt . La compagnie minière a réaffirmé son engagement à résoudre les conflits avec l’Etat Malien.

Le communiqué de Barrick Gold Corporation, signé depuis Toronto, a confirmé que quatre employés du complexe minier de Loulo-Gounkoto, que la compagnie exploite, ont été inculpés et détenus dans l’attente de leur procès. Barrick Gold a automatiquement réfuté les accusations que la justice malienne reproche à ses quatre employés en déclarant qu’elle continuerait les discussions avec le gouvernement malien pour trouver un règlement à l’amiable du différend, qui garantirait la viabilité à long terme du complexe minier.

Le président-directeur général de la Barrick Gold, Mark Bristow, a déclaré dans ce communiqué que la société s’employait activement a finalisé un protocole qui guiderait à l’avenir le partenariat entre Barrick et le gouvernement. Ce partenariat sur la part de bénéfice économique généré par le complexe revenant à l’État et le cadre juridique dans lequel cela serait géré. « Nos tentatives pour trouver une solution mutuellement acceptable n’ont pas abouti jusqu’à présent, mais nous restons déterminés à échanger avec le gouvernement afin de résoudre toutes les réclamations contre la société et ses employés et d’obtenir la libération rapide de nos collègues injustement emprisonnés », a déclaré Mark Bristow.

Il faut noter que les quatre hauts responsables de la société canadienne Barrick Gold sont de nationalité malienne. Selon des sources concordantes, ils ont été inculpés par la justice malienne pour « blanchiment de capitaux » et « atteinte aux biens publics ».

Le 30 septembre 2024, la justice malienne a libéré quatre autres employés de la même compagnie minière après quelques jours de garde de vue. Barrick Gold, présent au Mali pendant plusieurs années, détient 80% et l’Etat 20% des bénéfices des deux mines du complexe aurifère Loulo-Gounkoto situé dans la région de Kayes, près de la frontière du Sénégalaise. Il y a quelques jours, le gouvernement malien a trouvé un accord avec l’entreprise Resolute Mining après le versement d’un montant 160 millions de dollars, soit environ 80 milliards FCFA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

