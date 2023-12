Mécanisme d’évaluation environnementale et sociale des projets miniers : La PCQVP-Mali informe et sensibilise les médias et la société civile

Du 19 au 20 décembre 2023, la Coalition malienne Publiez ce que vous payez (PCQVP-Mali) a organisé à l’Agetic, un atelier d’information et de sensibilisation à l’endroit des acteurs de la société civile et de la presse, sur le mécanisme d’évaluation environnementale et sociale des projets miniers en république du Mali.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la phase deux du projet triennal “Social Bonds”, avec l’appui technique et financier de la Coalition mondiale Publiez ce que vous payez.

L’objectif général de cet atelier vise à informer, sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs de la société civile et de la presse sur les mécanismes d’évaluation environnementale et sociale en vigueur au Mali.

Consciente de l’opportunité que représente ce secteur dans le processus de développement du Mali, la société civile malienne à travers la PCQVP-Mali, s’est toujours positionnée pour que les Gouvernements successifs assignent à ce secteur. L’objectif est de contribuer à l’amélioration significative et durable des conditions de vie des populations maliennes en général, et celles affectées par l’activité minière, en particulier.

Ce souhait semble être bien entendu, puisque le Mali s’apprête à lancer son premier projet de production et d’exportation des minerais de lithium au plus tard premier trimestre 2024.

Pour cette nouvelle exploitation, il faut se préparer à éviter les éventuelles injustices générées lors du boom aurifère notamment sur des communautés avoisinantes du site d’exploitation. Il s’agit, entre autres, du manque de consultation des communautés, de la mauvaise gouvernance et d’insuffisance de garanties sociales et environnementales.

Selon Amadou Abdoulaye Maïga, l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD), les outils d’évaluation environnement sont des outils de développement parce qu’ils rentrent dans le cadre de la préservation de l’environnement, mais aussi de la vie sociale et économique. Ces outils servent à évaluer, identifier et atténuer les impacts des activités de développement et du secteur minier.

Abdoul Wahab Diakité, président de la coalition PCQVP-Mali, pour sa part, il dira qu’“il est vrai que les projets miniers sont des projets de développement, mais c’est aussi des projets qui causent des impacts sur l’environnement. Il y a des mécanismes qui sont là et qui doivent être respectés. Nous en tant que société civile devront jouer notre rôle de veille. Cette formation pourra nous aider à maitriser ces mécanismes d’évaluation environnementale et sociale des projets miniers. Il faudrait aussi tenir compte des préoccupations des populations directement impactées”.

Il faut noter que cette évaluation environnementale s’opère dans les différentes phases d’exécution d’un projet minier (avant, pendant et l’après-Projet). Elle est soutenue par un cadre réglementaire et juridique notamment : la loi n°2021-032 du 24 mai 2021 ; le décret n°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnementale et social ; le décret n°2018-0992/P-RM du 31 décembre 2018 fixant les règles et les modalités relatives à l’évaluation environnementale stratégique ; le décret n°2018-0993/P-RM du 31 décembre 2018 fixant les conditions d’exécution d’audit environnemental.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :