Pour 2024, l’Etat du Mali a besoin de 1443 milliards de F CFA pour assurer la couverture de ses besoins ponctuels de trésorerie. Ce montant sera mobilisé à travers 29 émissions de titres publics dont 3 par syndication. La cérémonie de lancement du calendrier d’émission de ces titres publics 2024 a eu lieu le lundi 19 février au Radisson Collection sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, qui avait à ses côtés Siaka Samaké, directeur national du trésor et de la comptabilité publique, et Mme Oulimata Ndiaye Diasse, directeur d’Umoa-Titres.

Selon le directeur national du trésor et de la comptabilité publique, Siaka Samaké, les émissions de titres publics (bons et obligations du Trésor) visent le double objectif de financement des investissements nécessaires à la croissance et au développement économique de l’Etat et la mobilisation des ressources en vue d’assurer la couverture des besoins ponctuels de trésorerie de l’Etat. Il a indiqué que le marché financier régional constitue aujourd’hui une source de financement incontournable pour l’ensemble des pays de l’Uémoa. Ainsi, en 2023, le calendrier initial d’émissions de titres publics pour la couverture des besoins de financement de l’Etat du Mali se chiffrait à 1389 milliards F CFA. Grâce à l’accompagnement des investisseurs, l’Etat du Mali a pu mobiliser sur le marché 1 012 milliards de FCFA. “Le Trésor du Mali intervient depuis 2003 sur le marché financier régional avec une croissance régulière, en liaison avec les exigences de la mise en œuvre des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Pour la réussite de ces émissions de titres, le Trésor public travaille en étroite collaboration, entre autres, avec l’Umoa -Titres et la Bcéao pour les adjudications de bons et obligations du Trésor ; l’AMF-Umoa, les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) et autres intermédiaires pour les appels publics à l’épargne (APE). Ainsi, en 2023, l’Etat du Mali a mobilisé 1012 milliards F CFA sur le marché financier régional à travers 27 émissions de titres publics.

Le montant total des titres à émettre pour l’année 2024 s’élève à 1443 milliards F CFA dont 66 milliards F CFA de bons infra-annuels. Ce montant sera mobilisé à travers 29 émissions de titres publics dont 3 par syndication. La répartition par instrument en valeur nominale est la suivante : bons du Trésor : 425 milliards F CFA ; obligations du Trésor : 1018 milliards F CFA. Il y aura une émission par adjudication tous les 15 jours (les mercredis) avec un montant nominal compris entre 25 et 70 milliards F CFA. Il y aura 3 émissions d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne pour un montant total de 360 milliards F CFA. Par ailleurs, au titre de l’année 2024, le service de la dette de marché s’élève à 774 milliards F CFA dont 626 milliards F CFA de remboursement en capital”, a-t-il détaillé.

Comment souscrire aux bons et obligations du Trésor

Le directeur national du trésor et de la comptabilité publique a informé que la souscription primaire des bons et obligations du Trésor est réservée aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion et d’intermédiation ainsi qu’aux organismes financiers régionaux disposant d’un compte de règlement dans les livres de la Banque centrale des Etats de l’Afriques de l’Ouest (Bcéao). Les autres investisseurs, personnes physiques ou morales, quel que soit l’Etat où ils sont établis, peuvent également souscrire aux bons et obligations du Trésor sur le marché primaire par l’intermédiaire d’établissements de crédit et de SGI implantés sur le territoire de l’Union.

La valeur nominale des obligations du Trésor est de 10 000 F CFA. Celle des bons du Trésor est de 1 million F CFA.

“A l’émission, les bons du Trésor sont assortis d’une rémunération payable d’avance et précomptée sur la valeur nominale des bons, sur la base d’un taux d’intérêt exprimé en pourcentage l’an en base 360 jours, à 4 décimales. Par contre, les obligations du Trésor produisent annuellement une rémunération à taux fixe sur la valeur nominale. Les paiements périodiques d’intérêts sont réalisés en conformité avec les caractéristiques annoncées lors de l’émission des obligations du Trésor. Le remboursement du capital s’effectue le premier jour ouvré suivant l’échéance des bons et obligations du Trésor, à la charge de l’émetteur. A cet effet, la Bcéao débite le compte ordinaire du Trésor dans ses livres”, a-t-il rassuré.

Il a rappelé que les objectifs et les orientations de la politique budgétaire pour 2024 sont définis sur la base des perspectives macroéconomiques, des engagements pris par le gouvernement ainsi que des priorités de politiques publiques définies, entre autres, dans le Cadre stratégique de la refondation de l’Etat (CSRE 2022-203 1) et son plan d’actions 2022-2026 ; le Plan d’actions prioritaires du gouvernement de Transition (PAPGT 2022-2024). “Ces objectifs s’inscrivent également dans la consolidation des acquis du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2019-2023) ; la poursuite des investissements publics afin de pallier le déficit en infrastructures, notamment le désenclavement intérieur et extérieur du pays; l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures”, a-t-il dit

Selon le directeur, le lancement du calendrier d’émissions de titres publics pour l’année 2024 est d’une importance capitale. Car elle vise à donner toutes les informations sur le calendrier d’émissions 2024 et à solliciter l’accompagnement des investisseurs pour sa réalisation. Il a fait noter que les ressources à mobiliser permettront au Mali de refinancer sa dette et d’assurer le financement du déficit. “A cet effet, je voudrais noter qu’avec un ratio d’encours de la dette publique prévu à 51,6 % en 2024, contre une norme communautaire de 70 %, cet endettement préserve la viabilité de la dette publique du Mali. Aussi, le déficit budgétaire prévu à 4,4 % du PIB, reste à un niveau appréciable au regard des nombreux défis auxquels font face notre pays. De plus, ce niveau s’inscrit dans une trajectoire qui permettra au Mali d’être en phase avec l’objectif de 3% de déficit budgétaire en 2026”, a-t-il commenté.

Il a assuré que conformément aux orientations et instructions du ministre de l’Economie et des Finances, la gestion des finances publiques au Mali, reste saine et viable. “C’est pourquoi, pendant l’année écoulée, malgré les multiples contraintes, l’Etat du Mali a toujours été au rendez-vous pour honorer ses engagements sur le marché. Il en sera ainsi, en 2024”, a-t-il affirmé.

La présidente l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF), Mme Sidibé Aïssata Koné, a fait remarquer que les banques maliennes ont fait preuve de grande résilience malgré les différents chocs multiformes de ces dernières années.

“Cependant, cette situation ne leur a pas permis de jouer pleinement leur rôle dans le maintien voire le développement d’une stabilité financière à hauteur des attentes. Il est utile de souligner la solidarité des banques maliennes pendant la période particulière de l’embargo puisqu’elles ont compris très vite la nécessité de renforcer leur coopération afin de mieux adresser les préoccupations liées à la problématique de ressources. C’est ainsi qu’a vu le jour la Charte des trésoriers signée par l’ensemble des dirigeants de banques. Elle nous a permis de nous soutenir mutuellement facilitant ainsi la mise en place de PIB à un taux fixe relativement faible. L’objectif de l’APBEF était d’assurer toutes les opérations de retraits des clients et d’anticiper ainsi sur le risque de retrait massif de la clientèle sachant que les banques ne pouvaient plus assurer le paiement des importations de produits et services en dehors de ceux autorisés par les dispositions de la sanction. C’est ainsi que grâce à notre pro-activité et la solidarité de place, nous avons eu la capacité de surmonter ces chocs multiformes en dépit des risques qui continuent de menacer notre activité au quotidien, notamment la dégradation de la situation globale de liquidité avec un accroissement continu des déficits de trésorerie”, a-t-elle déclaré.

“2023 a été un grand défi pour le secteur bancaire malien”

Pour elle, l’année 2023 a été un grand défi pour le secteur bancaire malien. “En effet, le retour à l’approche normale en matière d’adjudication, le resserrement de la politique et la faiblesse de la mobilisation des ressources ont impacté largement nos activités en créant des situations de tension de trésorerie de manière générale. Nonobstant tous ces défis, les banques maliennes ont continué leur activité d’octroi de crédits et de mobilisation de ressources. Le secteur bancaire malien a mobilisé en ressources 5 725 510 millions F CFA en 2023, soit une hausse de 3,49 % par rapport à 2022 et a octroyé 6 885 759 millions F CFA en 2023 en termes d’emploi clientèle en 2023 et une hausse de 3,49 % comparé en 2022. Pour les investissements en titres de placement nous sommes à 1 997 594 F CFA, soit une hausse de 11,14 % et pour les titres d’investissement nous sommes à 300 182 millions F CFA, soit une augmentation de 11,36 %.

Ces statistiques démontrent clairement une baisse de la mobilisation des ressources auprès de la clientèle par le secteur bancaire en 2023. Notre principal défi, cette année, sera la mise en place de stratégies innovatrices nous permettant de combler de façon optimale ce déficit de ressources et continuer à mieux soutenir les demandes de financement de notre clientèle en particulier et de l’économie malienne en général. Nous pouvons vous assurer que notre premier choix d’investissement demeure les titres publics compte des facteurs de mitigation de risques et de leur fiscalité avantageuse”, a-t-elle indiqué.

“Le Trésor a mobilisé sur le marché financier régional près de 1012 milliards F CFA”

Avant de procéder au lancement du calendrier d’émission de titres publics du Mali pour 2024, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, a précisé que l’évènement procède de la volonté de son département de renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du marché financier régional. Il a rappelé que pour la couverture de ses besoins de financement, l’Etat du Mali, à l’instar des autres pays de l’Union, intervient sur le marché financier régional à travers des émissions de titres publics.

“L’année 2023 au Mali a été marquée par les séquelles des crises sécuritaire et sanitaire de la Covid-19 auxquelles s’ajoutent celles de la crise en Ukraine occasionnant une flambée des prix et un ralentissement de la production. S’agissant de la conjoncture du marché financier, l’exercice 2023 a été marqué par des taux de couverture faibles des émissions, un renchérissement des coûts du financement et la hausse des taux directeurs de la Bcéao. Malgré ces difficultés, le Trésor public du Mali avec votre accompagnement a mobilisé sur le marché financier régional près de 1012 milliards F CFA. S’agissant du programme d’émissions des titres publics de 2024 qui vient d’être présenté, je compte sur votre participation effective à hauteur de souhait”, a-t-il expliqué.

Il a rappelé qu’à la date du 28 janvier 2024, les pays de l’Alliance des Etats du Sahel ont décidé de se retirer de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). “Cette décision entièrement assumée, dénote de la volonté des plus Hautes autorités de l’Etat d’impulser une nouvelle dynamique pour la construction d’un Etat paisible, souverain, indépendant et prospère. Aussi, il convient de souligner que le Mali reste toujours Etat membre de l’Uémoa. Malgré la crise multidimensionnelle et ses impacts sur l’économie, la gestion efficiente des finances publiques a toujours été une préoccupation constante des autorités maliennes. Ainsi, pour renforcer la crédibilité de la politique budgétaire et la confiance des investisseurs, notre pays se fait noter à l’échelle régionale par l’Agence Bloomfield Investment. Les résultats de la revue annuelle 2023 de la notation financière du Mali en monnaie locale confirment la résilience économique du Mali. En effet, ladite Agence, dans son rapport denovembre2023, maintient la note attribuée au Mali dans la catégorie des «Notes d’Investissement», à savoir, A3 à court terme avec perspective stable et BBB à long terme avec perspective stable. Cette note indique que, malgré la crise multidimensionnelle, les fondamentaux de l’économie malienne restent solides. Dans ce contexte, il est important que les investisseurs que vous êtes, continuez à soutenir le financement adéquat des besoins de l’Etat, pour une croissance soutenue et durable. A cet effet, je reste convaincu que cette rencontre renforcera davantage la confiance entre le Trésor public et les acteurs du marché financier de l’Uémoa”, a-t-il développé.

Il a invité les investisseurs à une participation conséquente aux émissions du Mali en 2024. Il a exhorté la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique à maintenir un échange permanent avec les investisseurs afin d’assurer un véritable succès à toutes les émissions du Mali en cette année 2024.

BMS-BDM-BNDA : les 3 meilleures banques d’investissement au Mali

La cérémonie a été l’occasion de distinguer les trois meilleures banques d’investissement du Mali. Il s’agit de la Banque malienne de solidarité (BMS-SA), qui a remporté le 1er prix.

Le 2e prix a été enlevé par la Banque de développement du Mali (BDM-SA). Et le 3e prix est revenu à la Banque nationale de développement agricole (BNDA-SA).

Siaka Doumbia

