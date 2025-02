Moussa Alassane Diallo, Ministre de l’Industrie et du Commerce : «La Semaine des Marques est un cadre de sensibilisation des acteurs économiques… »

L’hôtel Azalai de Bamako a abrité le lancement officiel de la Semaine des Marques sous le thème «Faire de nos marques locales un pilier du développement endogène», le mardi 18 février 2025. L’événement est placé sous le haut parrainage du Général d’Armée Assimi Goïta, président de la Transition.

La cérémonie de lancement de la Semaine des Marques a regroupé autour du Premier ministre, Abdoulaye Maïga, plusieurs personnalités dont le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, la Directrice générale du Centre malien de la propriété intellectuelle (CEMAPI) Fatoumata Siragata Traoré, le président de la Chambre de l’Industrie et du Commerce, Madiou Simpara, ainsi que de nombreuses invités.

Selon Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce, cette semaine marque la promotion et le développement des marques locales. Elle met en avant leur rôle dans la réalisation des programmes gouvernementaux visant à faire des marques locales un symbole de la résilience économique. Il a précisé que ces marques constituent des outils stratégiques pour le développement du pays, car elles permettent d’activer les marchés, de conquérir de nouveaux segments de marché et de protéger les marques. À ses yeux, la Semaine des Marques est un cadre de sensibilisation des acteurs économiques nationaux pour atteindre ces objectifs.

Lors de la présente édition de la Semaine des Marques, plusieurs prix seront décernés, tels que : la Marque préférée du public, la Meilleure marque de produit, la Meilleure marque de service, la Meilleure marque internationale, la Meilleure marque féminine, la Meilleure marque d’un jeune entrepreneur et la Meilleure marque de produits ou services «écologiques». Le slogan de l’événement est : «Ensemble, célébrons nos marques pour promouvoir le Made in Mali !».

La Semaine des Marques a pour objectif de célébrer et de donner une meilleure visibilité aux marques nationales, de promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété industrielle par les entreprises, de mettre en lumière le rôle de la marque, en tant qu’actif stratégique dans la stratégie commerciale des entreprises, d’inciter les opérateurs économiques à prendre conscience de l’importance de la protection de leurs marques pour sécuriser leurs investissements, d’accroître le nombre de dépôts de demande de titres de propriété industrielle et de créer un espace d’échange et de partenariat entre les acteurs de l’économie malienne.

Rokia Coulibaly & Sidi Modibo

