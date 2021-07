Petites et Moyennes Entreprises : Un véritable vecteur de croissance économique au Mali

Le Palais des sports de Bamako a abrité, le samedi 26 juin 2021, la cérémonie d’ouverture de la Journée des Micro entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises (JMPME). Cette journée a été l’occasion de célébrer les PME maliennes, créatrices d’emplois et de richesses; de valoriser les Managers de PME pour leur contribution à l’économie malienne à travers une remise de prix spéciaux et de prix d’encouragement ; de connaitre les opportunités et les solutions innovantes pour la reprise économique et sociale après la COVID-19, d’écouter les PME sur leurs obstacles, leurs succès et leurs expériences pour faire face à la COVID-19 ; de découvrir les opportunités d’accompagnement et de financement des PME Maliennes ; et de susciter le plaidoyer sur les actions à mettre en œuvre pour la promotion des PME innovantes.

À l’instar de la communauté internationale, notre pays, le Mali a célébré le 27 juin, la Journée des Micro entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises (JMPME). À cette occasion, l’association « Communauté des PME au MALI » en abrégée « MALIPMEPMI », en collaboration avec la Direction Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (DNPME), maillon important pour la promotion et l’accompagnement des PME du Mali, a organisé une série d’activités, du 25 au 27 juin 2021 afin de célébrer la journée sous le thème : Accompagnement des PME maliennes dans un contexte de reprise économique et sociale de l’Afrique post COVID-19. « En initiant cette célébration, nous voudrions apporter notre contribution au développement de la PME dans le dispositif économique du Mali. Cette cérémonie constitue l’aboutissement d’un travail collectif considérable entrepris entre la Direction Nationale des PME et l’Association MALIPMEPMI, avec l’ensemble des partenaires », a souligné l’Administrateur General de la Communauté des PME au Mali (MALI PMEPMI), Koro Coulibaly. Selon lui, c’était à la 74ème séance plénière, le 6 avril 2017, que l’assemblée générale des Nations Unis a proclamé le 27 Juin, journée mondiale des MPME. Il a fait savoir que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle économique et social très important, à la fois par leur importance dans le tissu économique et par la création d’emplois, un rôle fortement apprécié en ces périodes de crise et d’aggravation des chiffres du chômage. « En cette période où la crise sanitaire n’a pas encore fini de révéler ses conséquences énormes d’une part, et d’autre part, des crises politico-sociales à répétition dans l’espace UEMOA, les PME sont attendues comme de véritables acteurs de la relance et de la croissance économique de notre belle nation et du changement social », a-t-il conclu.

Selon le représentant du ministre de l’industrie et du commerce, Dr. Boubacary CISSE, non moins Directeur National des PME, les PME sont les vecteurs du dynamisme économique et doivent impacter les conditions de vie des populations, réduire le chômage et renflouer les caisses de l’Etat à travers le paiement des impôts. Dans ce cas, il devient urgent de les assister et de les accompagner.

A cet effet, il dira que l’accompagnement du département de l’industrie et du commerce ne fera pas défaut. Au cours de cette journée, une présentation a été faite sur l’accompagnement des PME maliennes dans un contexte de reprise économique et social post COVID-19.

Aguibou Sogodogo

