Or malien : La baisse de la production industrielle en attendant la fin de la restructuration ?

La production industrielle d’or du Mali a connu une chute importante en 2024, enregistrant une baisse de 23 %. Selon les chiffres communiqués par le ministère des Mines, elle est ainsi passée de 66,5 tonnes en 2023 à 51 tonnes l’an dernier. C’est la première fois en plus de trois ans que la production tombe en dessous de 60 tonnes.

Cette contre-performance serait officiellement liée à l’épuisement progressif des gisements qui a réduit les rendements de certaines mines ; des tensions entre l’État et des multinationales comme Barrick Gold et Resolute Mining ; l’adoption en 2023 d’un nouveau Code minier renforçant les taxes et la participation de l’État entraînant un bras de fer avec les compagnies. Barrick Gold a ainsi suspendu ses activités à Loulo Gounkoto après la saisie de ses réserves d’or et l’arrestation de plusieurs employés.

Cette baisse pourrait modifier le classement du Mali parmi les leaders africains de l’or, laissant l’opportunité au Ghana et à d’autres pays de prendre l’avantage. Des experts conseillent aujourd’hui à l’État de trouver «un équilibre entre taxation et attractivité» afin d’éviter de «fragiliser davantage» le secteur aurifère déjà sous forte pression !

LA REDACTION

Avec JDMH

Commentaires via Facebook :