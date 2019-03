Le Comité technique du Plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali (PREM) a organisé au ministère de l’Economie et des Finances, la semaine dernière sa première session au titre de l’année 2019. La cérémonie d’ouverture, présidée par le conseiller technique du ministre de l’Economie et des Finances, M. Modibo Maïga, s’est déroulée en présence du Vérificateur général, M. Samba Alhamdou Baby, du président Conseil national de la Société civile, M. BoureimaAllaye Touré, des représentants des partenaires techniques et financiers et des responsables des structures opérationnelles du PREM. L’ordre du jour a porté sur l’examen et la validation des résultats enregistrés dans la mise en œuvre des activités de réformes au titre de l’exercice 2018.

Dans son discours d’ouverture des travaux de cette session, M. Modibo Maïga, dira que la mise en œuvre des actions prévues dans le PREM s’inscrit en droite ligne des mesures retenues dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la vision stratégique des plus hautes autorités du pays.

Dans cette perspective, dit-il, les structures opérationnelles du PREM sous le portage du département, à travers la Cellule d’appui à la réforme des finances publiques (CARFIP) continuent de s’investir de façon vigoureuse à la mise en œuvre des réformes structurantes en vue de rendre le système de gestion plus performant, à l’aune des normes internationales.

A cet effet, indiquera-t-il, des progrès importants ont été enregistrés durant la seconde année de mise en œuvre du PREM dont l’effet ultime est d’optimiser l’espace budgétaire afin d’exécuter de manière transparente et efficace les dépenses publiques. Cela en vue de l’atteinte des objectifs de croissance et de développement durable.

«Il me plait ainsi de noter avec satisfaction que sur les 166 activités programmées au titre de l’année 2018, ce sont 95 qui ont été totalement réalisés, soit 57,23%, 37 sont en cours d’exécution, soit 22,29% et 34 n’ont pas connu un début d’exécution, soit 20,48%. Ce qui fait un taux de 79,5% en terme d’activités lancées» a-t-il déclaré.

Il importe de retenir qu’au titre des recettes, la mobilisation optimale des ressources fiscales, douanières et domaniales s’est appuyée simultanément sur les leviers de l’extension du périmètre de la fiscalité intérieure, la poursuite de la modernisation de la gestion des archives de la conservation foncière, le renforcement des systèmes d’information et l’intensification des actions de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

Concernant les dépenses, l’amélioration de la qualité de préparation du budget de l’Etat s’est consolidée suite à l’adoption, à bonne date, du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEF) 2019-2021 par le Gouvernement.

En matière d’exécution du budget, des mesures appropriées ont été prises pour rendre le système de gestion des dépenses publiques plus équilibré. A ce titre, la régulation budgétaire s’est normalement effectuée à travers la mise à disposition des crédits conformément à la trésorerie disponible aux fins d’assurer la bonne gestion des ressources publiques et d’éviter l’exécution des dépenses extrabudgétaires.

Pour ce qui est de la gouvernance et de la transparence financière, la mise à disposition, à bonne date, de la documentation portant sur les finances publiques à l’intention du public s’est renforcée dans le cadre du respect des dispositions du 2ième aliéna de l’article 2 du décret d’application de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.

Enfin, pour impulser le rythme de transferts des ressources, humaines, financières et matérielles, aux collectivités territoriales, cinq nouveaux décrets de transfert ont été adoptés par le Gouvernement, en plus des seize textes de transfert existants.

En somme, le rapport annuel 2018 du PREM indique que dans le domaine de l’optimisation des recettes fiscales, douanières et domaniales au 31 décembre 2018, c’est 1,247 milliards de F CFA qui ont été encaissés contre une prévision annuelle de 1,742,9 milliards F CFA par les différentes structures de recettes publiques, grâce aux mesures prises par le PREM.

Dieudonné Tembely

Commentaires via Facebook :