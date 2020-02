Le jeudi 20 février 2020, a eu lieu la 86e Session Ordinaire du Conseil d’Administration de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM). C’était sous la présidence de son Président Directeur Général, M. Mamady SISSOKO et en présence des administrateurs. L’adoption du procès-verbal de la Session Extraordinaire du 16 mai 2019 ; du rapport d’activité 2019 ; Du budget de 2020 et de l’organigramme étaient à l’ordre du jour.

Dans son discours d’ouverture, le Président Directeur Général SISSOKO a fièrement témoigné que l’année 2019 a été riche en activité au sein de la PPM. À cet effet, il a rappelé que c’est l’occasion de revenir sur les temps forts de cette année écoulée et d’envisager de nouvelles perspectives pour 2020 avec des actions s’inscrivant dans le plan stratégique 2020-2024. Tout en affirmant que 2019 a vu le retour de la performance au sein de la de PPM après deux années consécutive de résultats négatifs. Il a informé que la PPM a réalisé un chiffre d’affaires de 14 323 364 943 FCFA contre une prévision de 10 722 618 000 avec un résultat positif de 1 318 865 266.

Aux dires du PDG, la PPM a assuré avec efficacité et efficience ses missions de service public à travers l’approvisionnement, le stockage et la distribution de médicaments essentiels de qualité (kits de césariennes, les intrants de paludisme, les antituberculeux, intrants d’ARV et médicaments du panier), à moindre coût sur l’ensemble du territoire national y compris les zones les plus difficiles d’accès. Il a également mis l’accent sur la formation du personnel d’encadrement sur la gestion budgétaire et la budgétisation axé sur le résultat ; la formation du personnel en informatique avancé ; la tenue régulière des comités de gestion ; la tenue du dialogue social en vue du maintien d’un climat social apaisé ; et la tenue des réunions hebdomadaires du staff de la direction dans le cadre de la bonne gouvernance. La réalisation de 4 entrepôts modernes préfabriqués (Bamako, Mopti, Kayes et Koulikoro) dont celui de Bamako déjà fonctionnel. ‘’Malgré ces résultats très encourageants, la PPM a connu quelques difficultés à faire face au poids de la dette cumulée des deux derniers exercices écoulés et à la livraison des médicaments dans les zones d’insécurité avec l’enlèvement de deux des véhicules de son parc auto’’, dira-t-il.

En termes de perspective, le PDG a affirmé qu’il ambitionne, d’élaborer un nouveau plan stratégique 2020-2024 pour la PPM avec l’atteinte des objectifs, entre autres : Accroitre le taux moyen de disponibilité a plus de 90% ; Finaliser l’informatisation intégrale de la PPM ; Finaliser les études architecturales des entrepôts modernes préfabriqués des régions de Sikasso, Ségou, Gao, Tombouctou, la PPM centrale et de certains magasins en bail ; Réaliser une expertise immobilière afin de valoriser le patrimoine de la PPM ; opérationnaliser le département régional du district de Bamako ; Mettre en place un département de Contrôle de Gestion et d’Audit Interne ; Réduire le taux de péremption au strict minimum.

Le Président Directeur Général de préciser que ces objectifs ci-dessus se traduisent par un chiffre d’affaires prévisionnel de 16 416 477 170 FCFA, soit un taux d’accroissement de 15% par rapport à la réalisation de 2019 avec un résultat brut prévisionnel de 1 871 088 144 FCFA. À cet effet, avant d’inviter les travailleurs de la PPM à faire preuve de plus d’engagement, de responsabilité, d’esprit d’équipe, de professionnalisme et de transparence, il a exhorté les membres du conseil à un examen approfondi du document soumis afin que les recommandations issues de cette 86e session ordinaire du conseil d’administration.

Dognoume DIARRA

