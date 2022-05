Faire de notre pays un hub dans le domaine des TIC, telle est l’ambition affichée par les plus hautes autorités du Mali. Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Me Harouna Toureh, a fait cette révélation en présidant la Journée internationale des télécommunications célébrée le mardi 17 mai 2022, à la Maison de des Aînés sous le thème : ‘’ les technologies numérique au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé ‘’. Il avait à ses côtés sa collègue de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré et plusieurs autres personnalités.

A l’entame des travaux, le président du Conseil national des personnes âgées, le doyen Ali Cissé s’est réjoui du thème retenu pour cette année, à savoir : ‘’ les technologies numérique au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé‘’. Ce qui confirme, à son avis, la volonté du l’Union Internationale des télécommunications (UIT) d’approcher davantage les technologies numériques des personnes âgées.

Le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, a souligné que le pays a mis en route des actions importantes visant la santé et le bien-être des populations et, particulièrement, les personnes âgées. «Je voudrais citer par exemple le régime de retraite, d’assurance maladie, d’assistance médicale, la télémédecine, le registre social unifié, le paiement mobile des pensions…». Dans tous ces domaines, le numérique constitue la technologie privilégiée permettant aux personnes âgées d’accéder aux services concernés dans les meilleures conditions et un vieillissement en bonne santé, a-t-elle ajouté. Pour elle, le thème revêt d’une importance capitale du fait d’être lié aux personnes âgées « à qui on a le devoir d’offrir une vie paisible après les efforts consentis pour que nous soyions aujourd’hui ce que nous sommes. Il nous appartient donc de mettre à la disposition des personnes âgées les progrès réalisés dans tous les domaines pour leur assurer un vieillissement harmonieux et en douceur ».

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Me Harouna Toureh, a déclaré que les télécommunications, technologie de l’information et de la communication ont un rôle à jouer pour permettre un vieillissement en bonne santé, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’âge, pour garantir l’inclusion financière des personnes âgées. C’est pourquoi, a-t-il ajouté, cette année, il a été décidé de faire découvrir les talents de jeunes développeurs qui ont mis au point des applications technologiques qui leur seront très profitables. Des applications comme : e-infirmier, sodokoroto, et yélénkoura.

Le Chef du département a, par ailleurs, mis l’accent sur les réalisations et les ambitions du pays dans le domaine des TICS. « Notre pays ambitionne de faire du Mali un hub dans le domaine des TICs en tirant profit de sa superficie, sa population, sa diversité, sa position géographique, ses ressources humaines et intellectuelles. Il s’agit aussi d’élaborer une stratégie de ville intelligente, à travers le projet appelé : complexe numérique de Bamako porté par le Gouvernement de la Transition. Une occasion de mettre en place des dispositifs de protection de lutte contre la cybercriminalité, attirer les investissements pour créer des opportunités pour tous en comptant sur l’ingéniosité et la créativité de la jeunesse…».

Bintou Diarra

