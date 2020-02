Après l’Agence Entreprise Grands Comptes à l’ACI 2000, le directeur général de la Sotelma-Malitel, Abdel Aziz Beddini, a officiellement inauguré, le 4 février dernier, l’Agence de Bamako-Coura en Commune III du district de Bamako. Cette inauguration s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’aménagement de l’ensemble des agences commerciales de l’opérateur historique. Ce qui permettra d’améliorer davantage l’ambiance au sein du travail et le service rendu aux clients. D’autres agences seront bientôt inaugurées.

Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que l’opérateur historique de téléphonie au Mali, Sotelma-Malitel, est une entreprise de référence au Mali sous le leadership de son directeur général, Abdel Aziz Beddini. Depuis son arrivée, il ne cesse de donner une autre image à cette entreprise citoyenne. Cela participe obligatoirement de l’amélioration des conditions de travail des Agents.

Et ce n’est pas tout ! Abdel Aziz Beddini a toujours mis en avant les clients comme pour dire que “le client est un roi” en matière commerciale. En seulement deux ans, la politique managériale d’Abdel Aziz Beddini commence à porter ses fruits. Ainsi, la politique mise en place pour améliorer davantage l’ambiance du travail, le service rendu à ses clients, est bien en marche à travers un programme d’aménagement de toutes les agences aussi bien à Bamako que dans les régions.

En effet, après l’Agence “Entreprise et Grands Clients” à l’ACI 2000, le Directeur général de la Sotelma-Malitel, Abdel Aziz Beddini a procédé, le mardi 4 février dernier, à l’inauguration officiellement de l’Agence de Bamako-Coura en Commune III du district de Bamako. L’événement s’est déroulé en présence du maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo, accompagnée pour la circonstance de ses proches collaborateurs. Etaient également présents, les notabilités du quartier et d’autres invités.

“Je saisis cette occasion pour adresser toute la gratitude de la Commune III à la Sotelma-Malitel pour avoir choisi notre collectivité dans l’installation d’une nouvelle Agence. La nouvelle bâtisse représente non seulement la vitalité de votre entreprise, mais augure en même temps des lendemains prometteurs.

En ma double qualité de maire et d’usager des services de la Sotelma-Malitel, je ne pourrais dissimuler toute ma joie et ma confiance. Je n’ai aucun doute que cette Agence contribuera à mieux rapprocher le service des usagers pour de meilleurs résultats en ces moments où tout est lié aux nouvelles technologies de l’information et de la communication”, a déclaré Mme Djiré Mariam Diallo pour souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues.

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que le directeur général de la Sotelma-Malitel a pris la parole pour dire que “l’environnement du travail est un facteur essentiel et très important pour la motivation des salariés d’une entreprise. Ce qui améliore nécessairement leur productivité et leur sentiment d’appartenance”. Avant de préciser : “Une bonne qualité de vie au travail apparait comme la deuxième condition la plus importante juste après l’intérêt porté aux missions de poste.

En plus, nos agences sont des espaces où nous accueillons nos chers clients. Une agence bien aménagée reflète l’importance, l’intérêt et surtout la considération que nous accordons à nos clients”.

L’objectif principal des deux années, selon le directeur général de la Sotelma-Malitel, a été réservé à la qualité de service au sens large. Et dans ce cadre, dira-t-il, la Direction générale de la Sotelma-Malitel a planifié l’aménagement de l’ensemble de toutes ces agences commerciales à Bamako et dans les régions, avec une identité visuelle uniforme.

“Nous avons commencé par deux agences pilotes. Il s’agit de l’Agence de Bamako-Coura et l’Agence Entreprise Grands Comptes que nous avons déjà ouverte à nos chers clients Entreprises. Je vous informe aussi que les travaux d’aménagement des autres agences avancent dans de très bonnes conditions. Parallèlement à l’aménagement des agences, un Plan d’action a été mis en place pour l’aménagement de nos centres techniques durant cette année. Très conscient pour le bien-être de nos clients et de nos collaborateurs, d’autres chantiers sont planifiés pour améliorer davantage l’ambiance du travail et par la suite le service rendu à nos chers clients. Je conduis ce mot modeste en priant le plus Puissant d’accorder la paix et la sécurité à notre pays, le Mali, pour lui permettre un développement à tous les niveaux”, a conclu Abdel Aziz Beddini, avant de procéder à la coupure du ruban symbolique avec le maire de la Commune III. Ensuite, ce fut la visite guidée des locaux de la nouvelle Agence Sotelma-Malitel de Bamako Coura. El Hadj A.B. HAIDARA

