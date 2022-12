Lors d’une soirée gala dédiée à la commémoration des 150 ans de la poste du Mali, le vendredi 11 décembre dernier, le président-directeur général de La Poste du Mali, Ibrahima Haïdara a saisi l’occasion pour présenter une des innovations phares de sa structure. L’écosystème Poste Money qui sera disponible au 1er janvier 2023. Il sera opérationnel dans plus de 130 pays dans le monde.

D’après Ibrahima Haïdara, la Poste travaille aujourd’hui pour 3 secteurs essentiels : le secteur de la messagerie, le secteur des services financiers et le secteur des services publics. À ses dires, dans tous ces domaines ils sont en train de créer des nouvelles solutions. «Aujourd’hui, nous allons vous présenter la solution Poste Money, une solution intégrée d’une nouvelle monnaie de La Poste du Mali. Elle fait partie des services finance que nous sommes en train de mettre en place. C’est un projet piloté par Habibatou Thiam, directrice Poste finance », a-t-il expliqué.

Selon lui, Poste Money, c’est une solution de paiement électronique de la Poste, une plateforme de gestion de monnaie électronique. C’est une plateforme qu’ils sont en train de développer sur plusieurs éléments. Elle permet à la fois de faire les transferts d’argent, de payer les factures, aussi de faire des retraits et dépôts. C’est une solution qui, d’après lui, pourra payer de l’argent dans plus de 100 pays dans le monde. Pour lui, cela est exceptionnel au Mali.

Poste Money, un véritable réseau de distribution

«Poste Money se présente comme suit: la poste est l’entité qui va piloter la monnaie électronique ; il y a la banque émettrice qui sera La Poste elle-même selon l’objectif recherché, car la poste est une institution financière. Elle va donc jouer le rôle de gestionnaire des monnaies électroniques ; ils ont des masters pour la distribution de la solution, ils acquièrent des monnaies électroniques auprès de La Poste, à travers Poste Money. Ils vont ensuite livrer auprès des itinérants qui sont dans les kiosques et qui font des transferts d’argent aux clients. Il y a aussi des clients filons qui font des opérations auprès des itinérants. Le principe c’est que toute la chaîne pourra faire des opérations avec les itinérants ».

À en croire le PDG de la Poste, les différents services vont être mis en place. Il s’agit des services de transfert d’argent et de paiement dont celui de marchands. Donc, la possibilité leur est donnée de payer leurs courses chez un marchand. Autres services évoqués par lui sont: des créations des comptes de dépôt et retrait, de paiement de salaire en masse pour ceux qui ont des salariés, aussi une possibilité de transférer de l’argent de la plateforme vers le compte bancaire du client.

«Pour faciliter l’accès, trois plateformes sont mises à la disposition des usagers : une application mobile téléchargeable sur le téléphone, une application ISSD, c’est-à-dire faire du #455# pour faire des opérations sur n’importe quel des opérateurs une fois qu’elle sera activée. Il y a l’application web pour les ordinateurs pour permettre les opérations sur internet, notamment tout ce qui est transfert d’argent à l’international», a-t-il développé.

Par ailleurs, il a précisé qu’ils vont garantir des fonds à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), et procéder à la création de la monnaie électronique en fonction du montant garantie. «À partir de la Poste, la banque émettrice, nous allons vendre la monnaie aux masters, les masters aux itinérants et les itinérants aux clients. Ainsi, nous essayons de garantir le coût le plus bas sur le marché. La rémunération se fera à partir de la commission générée par les opérations. Toute la chaîne est rémunérée à partir de la commission générée. La Poste ne va pas dépasser les 20,25% des commissions », a-t-il dit.

L’idée pour eux, c’est pour permettre à tous les citoyens de faire des opérations avec coûts intéressants. « C’est une application qui appartient complètement à La Poste. À chaque fois nous allons essayer de développer des fonctions en fonction des besoins des concitoyens. C’est une solution adaptée qui va être complètement sécurisée et hébergée au Mali au niveau de la SMTD, les données seront générées ici. Il y aura la possibilité de transférer de l’argent de la plateforme Poste Money vers d’autres plateformes money sur le marché pour faciliter la vie aux concitoyens. C’est pour permettre aux clients qui ne sont pas dans un environnement Poste Money de transférer l’argent vers d’autres comptes», a-t-il précisé.

Souhahébou Coulibaly, conseiller technique, au nom du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, a salué l’initiative et a félicité le PDG de la Poste et son équipe dynamique. Il les a assurés de l’engagement du gouvernement à œuvrer à leurs côtés pour la pérennisation des progrès amorcés depuis longtemps.

Moussa Sékou Diaby

