Le Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) a tenu le samedi 18 janvier au CICB, sa 17e Assemblée consulaire. Le bilan des réalisations présenté à cette occasion s’avère positif. Toutefois, des écueils demeurent.

Cette rencontre statutaire s’est tenue sous la présidence de la ministre des Transports et des Infrastructures, en présence des représentants du Conseil économique, social, culturel et environnemental, du CNT, des présidents des Chambres consulaires (Ccim, CMC), etc.

L’année 2025 s’ouvre au CMTR avec l’Assemblée consulaire. Celle-ci avait à son ordre du jour, l’examen et adoption de l’état d’exécution du budget 2024, l’examen et l’adoption du projet de budget 2025, l’adoption du règlement intérieur ainsi que les divers.

Devant l’aéropage de personnalités, le président du CMTR, Youssouf Bani Traoré, a porté un regard rétrospectif sur les activités au cours des deux précédentes années, principalement en 2024.

“Nous avons pu réaliser les recettes budgétaires à 91 % grâce à la conjugaison des efforts de tous les acteurs. Les outils de gestion interne indispensables au bon fonctionnement de toute structure comme le règlement intérieur, l’accord d’établissement, le règlement administratif, le manuel de procédures administratives, comptables et financières sont, soit réalisés, soit mis à jour et permettront d’assurer désormais à notre établissement, un fonctionnement des plus normalisés. Les délégations régionales de Kayes, Koulikoro et Bamako ont régularisé la situation de leurs agents vis-à-vis de la législation du travail. Sous peu, 3 délégations régionales (Kayes, Sikasso et Koulikoro) recevront leurs véhicules tout terrain flambant neuf. La délégation régionale de Sikasso a inauguré son tout nouveau siège construit avec ses ressources propres. Au titre toujours de 2024, le projet d’aménagement du parking pour camions gros porteurs de Diboli auquel certains ne croyaient pas, voit des études de faisabilité bouclées. Mme le ministre, le projet sera réalisé cette année dans sa première phase”, a indiqué M. Traoré.

Des difficultés

L’arbre ne doit cependant pas cacher la forêt. Nonobstant ces bons indicateurs de réalisations, le CMTR a été confronté à des difficultés. Il s’agit notamment sur le plan organisation et fonctionnement interne, de deux problèmes dans les régions de Gao et Kidal. Des difficultés jugées brûlantes par le président du CMTR. Ces problèmes sont relatifs aux élections consulaires de 2023 dans ces deux délégations régionales.

Si à Gao il n’y a pas eu d’élections en 2023, donc qui reste sans bureau à ce jour, par contre à Kidal, malgré la tenue des élections, la proclamation des résultats et leur validation, les membres du bureau consulaire n’ont pas pu être élus. Kidal reste aussi sans bureau consulaire. Ce qui prive l’organe consulaire d’un maillage territorial sur le plan couverture nationale.

Le premier responsable a aussi touché du doigt l’épineuse question de dégradation avancée des routes, le vieillissement du parc automobile, le manque d’espace pour parking surtout à Bamako, la persistance des tracasseries routières, l’insécurité sur les routes, la fiscalité sur les entreprises de transport.

S’agissant de ce dernier point, Youssouf Bani a souhaité l’intervention de Mme la ministre des Transports pour l’exonération de la TVA pour les transports voyageurs de même que pour l’importation de véhicules neufs de transport.

Le président du CMTR n’a pas passé sous silence le toilettage des textes régissant le CMTR en 2023. Il s’agit, en l’occurrence de l’adoption de l’ordonnance n°2023-0008/PT-RM du 22 février 2023 portant création du CMTR et du décret n°2023-0177/PT-RM du 16 mars 2023 fixant les principes d’organisation et les modalités de fonctionnement de la structure.

“Ces réformes capitales ont introduit des innovations réelles telles que la consolidation de l’assise institutionnelle du CMTR, la prise en compte des antennes portuaires dans l’organisation du CMTR”, a plaidé M. Traoré. Ces réformes bien que jugées capitales ont l’inconvénient de réduire le nombre de vice-présidents, l’exclusion des membres consulaires suppléants des sessions de l’assemblée consulaire.

Pour pallier ces préoccupations, les transporteurs routiers par la voix de leur président, demandent la relecture de ces textes organiques afin de les rendre parfaits.

Youssouf Bani a rendu un vibrant hommage aux plus hautes autorités de la Transition. Il a remercié la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, pour les immenses sacrifices consentis au quotidien pour la résolution des différents problèmes de leur secteur.

Abdrahamane Dicko

