La fédération nationale des groupements professionnels du Mali (FENAGROUP) a tenu la 6ème session de son Assemblée générale ordinaire le samedi 25 juin 2022 au siège du Conseil national du patronat du Mali. M. Diadié dit Amadou Sankaré a été réélu à la tête de la FENAGROUP pour un mandat de 5ans.

La présente session avait à l’ordre du jour l’examen du rapport bilan 2017 -2021 du bureau sortant, l’adhésion de nouveaux membres et le renouvellement des instances dirigeantes de la FENAGROUP.

La cérémonie d’ouverture placée sous le parrainage de la ministre des transports et des infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a enregistré la présence de sa représentante Mme Kouyaté Fatoumata Kamissoko, Conseiller technique. Dans son intervention, Mme Kamisssoko, a mis l’accent sur l’importante contribution du secteur des transports dans notre économie et la priorité que les autorités y accordent. « Est-il besoin encore de rappeler l’importance que chaque malien doit accorder au secteur des transports compte tenu de l’enclavement de notre pays et de son éloignement de ses différents ports d’approvisionnement en denrées de premières nécessités », a-t-elle déclaré. Et de rappeler des dispositifs pris par le gouvernement pour amenuiser les effets de notre continentalité parmi lesquels on cite la loi N° 04- 040du 13 août 2004 du Conseil malien des transporteurs routiers ainsi que la création du CMTR. La représentante du ministre en charge des transports, n’a pas manqué de souligner leur intérêt pour les recommandations de la fédération et d’affirmer leur soutien à ses côtés. La cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour le président sortant M. Dadié Sankaré de faire le bilan du bureau. A cet effet, il a indiqué des acquis et actions menées et ce en dépit d’un difficile contexte notamment l’impact des sanctions sur le secteur des transports. Selon M Sankaré, le bureau sortant a eu à mener des actions variées et diverses pour la promotion et la défense du secteur des transports. Parmi lesquelles il a cité l’accroissement des ressources financières, la demande de la mise en place des droits de fluidité du trafic international, l’adhésion des chauffeurs à l’assurance santé et le rassemblement des groupements de transporteurs. Soulignant la nécessité des reformes, le président Sankaré, a rappelé quelques difficultés auxquelles le secteur reste buté dans son émergence. Il s’agit notamment de l’insuffisance d’infrastructures, le difficile accès des transporteurs aux financements, le vieillissement du parc automobile, la concurrence déloyale dans l’espace communautaire en plus de la prédominance de l’informel dans le secteur. Face à tous ces besoins, M. Dadié dit Amadou Sankaré a sollicité l’implication personnelle de la Mme la ministre Dembélé.

Réélu avec la confiance de ses pairs à la tête des instances dirigeantes de la FENAGROUP, le président Dadié dit Amadou Sankaré, a appelé l’ensemble des transporteurs à la cohésion, à se serrer les coudes pour relever les défis du secteur des Transports. Pour le président de la FENAGROUP, en tant que chefs d’entreprises, ils sont engagés à faire de leur secteur, un secteur performant, compétitif, dynamique en contribution au développement économique du Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

