Le train siffle à nouveau, mais pour combien de temps…

Annoncé à plusieurs reprises et autant de fois reporté, le redémarrage du train voyageur est désormais effectif depuis le 9 juin dernier. Sous les regards vigilants du ministre en charge des Transports et des Infrastructures et en présence d’une population Kayesienne surexcitée de joie, la locomotive CC2207 de la SOPAFER-Mali, repeint pour la circonstance, a pris le départ ce vendredi à 8H00 (locales et GMT) à destination de Bamako. A son bord, des dizaines de passagers très heureux de voir le trafic voyageur reprendre. Après plusieurs années d’arrêt, «ce départ marque la reprise effective du trafic ferroviaire commercial voyageur Bamako-Kayes», a indiqué le ministère des Transports et des Infrastructures. Seulement il faut attendre pour y voir plus clair. Et pour cause : tenez-vous bien, en plus de la vétusté des installations, la voie métrique, qui date de la colonisation, est manifestement dépassée. Et ça n’est pas la seule inquiétude. Pour rendre effective cette énième reprise, il a fallu débloquer des pièces de recharge disparues entre les différents ports du Sénégal. Seulement voilà : ces pièces spécialement commandées par le régime défunt ont été spécialement fabriquées pour la société du chemin de fer du Mali. La question est de savoir ce que fera le Mali une fois ces pièces usées. Surtout que la société de fabrication est française. Peut-être aussi qu’il s’agit d’un simple moyen d’arracher le «OUI» aux Kayesiens, le 18 juin prochain.

