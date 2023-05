Lassé d’être accusé à tort par un « groupuscule » « d’avoir détourné la somme de 18 milliards des caisses du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) », le président de cette organisation, Youssouf Traoré, veut saisir la justice. Pour apporter des éclaircissements sur la situation qui prévaut et annoncer ses intentions. Le président du CMTR et ses compagnons étaient à cet effet face à la presse le mercredi, 26 avril 2023, au Centre International de Conférence de Bamako (CICB).

En effet, depuis un moment, Youssouf Traoré, président en exercice du Conseil Malien des Transporteurs Routiers (CMTR) est accusé par un collectif des syndicats des transporteurs et conducteurs routiers de n’avoir pas mis en place un processus électoral des chambres consulaires de la structure. En plus, ce groupe, dans sa déclaration, accuse le CMTR d’avoir détourné dans le compte du FETRUI la coquette somme de 18 milliards FCFA. En réponse à cette grave accusation, Youssouf Traoré parle d’allégations mensongères. « Des allégations, des mensonges ont été avoués par un groupe à l’encontre du CMTR et de son ministère. Aujourd’hui, il fallait que nous édifiions le peuple malien. Ce groupe a parlé de détournement de 18 milliards du droit de traversée que nous n’avons jamais vu. Ils ont parlé aussi de la fin de notre mandature. Nous vous rappelons que le mandat du CMTR est du 20 mai 2018 au 19 mai 2023. Donc, notre mandat court encore. Ces personnes ne sont pas des transporteurs et ils ne disent que des contrevérités. Les textes du CMTR ne permettent pas d’imposer un collège transitoire, sauf en cas de force majeure ». En plus, m. Traoré promet de traduire devant la justice les auteurs de ces graves accusations « infondées » dont le seul but est de ternir l’image du CMRT et le détourner de ses principales missions, celles de la défense des intérêts des transporteurs routiers maliens.

Revenant sur l’affaire de préavis déposé pour le mois de mai, le 1er vice-président du CMTR, Ali Bocoum, dira que c’est sans forme. « En un mot, ce groupe ne fait que de la diversion. Ces individus ne visent autre chose que de supprimer le paiement des taxes et impôts. Ils veulent être à la tête des transporteurs alors qu’ils ne le sont pas », martèle M Bocoum. Venus apporter tout leur soutien au bureau du CMTR, les responsables du Syndicat national des conducteurs routiers (SYNACOR) et celui du groupement des syndicats ont tenu à témoigner. « Aucun syndicat au Mali ne fédère tous les transporteurs et ne peut, par conséquent, les engager dans une grève. Ce préavis de grève du collectif est un non évènement aux yeux des transporteurs », ont-ils rassuré.

Aliou Cissé (stagiaire)

Source : Plume Libre

