Malgré le contexte rempli d’incertitude, le gouvernement parvient à organiser les examens de passage pour les élèves et étudiants. La particularité de ces examens, c’est le sérieux mis dans l’organisation afin de minimiser les cas de fraudes. Une grande première, qu’on enregistre peu de fraudeurs et que ceux et celles qui ont tenté la fraude, ont été arrêtés.

Cette volonté au plus haut niveau de l’administration d’assainir le secteur des examens, est à encouragée, ce d’autant plus que cela donne le courage aux apprenants qui savent désormais que seul leur travail sera récompensé. On dit que l’avenir d’une nation repose sur sa jeunesse. Mais, à condition, doit-on ajouter, que cette jeunesse soit formée ; disciplinée et respectueuses des bonnes vertus. Quel avenir pour un enfant qui a fraudé pour réussir son examen ? Il sera un cadre corrompu, prêt à tout pour réussir. Le Journal Le Pouce souhaite bonne chance à toutes celles et à tous ceux qui seront sur le banc de l’examen dans l’optique de passer en classe supérieure ou de terminer leurs études !

Tièmoko Traoré

