Dites que nos malheurs sont dus aux autres et les demander de quitter le territoire national, est une grande décision prise par les dirigeants actuels du Mali qui viennent de demander à la France et la force Takuba, de quitter sans délai le pays.

Mais quand tu prends une telle décision, il faut s’assurer que son peuple est suffisamment préparé pour ça. Peut-on dire que le Malien, est préparé et prêt à vivre ce changement radical que veulent imposer les autorités de la transition ? A quoi sert le Mali kura sans un malien kura ? Les militaires arrivés au pouvoir en 2020 par un coup d’Etat, veulent forcer le destin du Mali et des Maliens. Les nouvelles autorités du pays, prônent une gouvernance vertueuse. Ce qui, pour elles, aidera à redresser le pays malmené par la corruption, le favoritisme et la gabegie financière. Mais, le mal du Mali est profond et nécessite un diagnostic approfondi pour une thérapie appropriée. Un changement du cadre institutionnel qui installe la bonne gouvernance sans un changement des comportements et des attitudes des individus, est un échec de la refondation. Le Malien est-il prêt à ce changement radical ? Est-il prêt à se changer ? A-t-il été préparé à ce changement en profondeur qui concerne sa propre personne ? Les scandales qui viennent d’éclater en pleine transition notamment l’affaire des logements sociaux et de la CANAM, rappellent le long chemin à parcourir pour parvenir à une gouvernance vertueuse C’est bon de dire que la faute, c’est les autres, mais, il faut être convaincu qu’on est soi-même sans reproche

Tièmoko Traoré

Commentaires via Facebook :