Dans un communiqué le chef d’état-major général des armées, le général de division Adboulaye Coulibaly, a porté à la connaissance de l’opinion nationale que dans un souci de reconsidérer la posture opérationnelle des FAMA sur le terrain, les unités isolées vont être regroupées en point d’appui et centres de résistance. C’est ainsi que les postes d’Anderaboukane et d’Indelimane se sont repliés sur Ménaka, le 9 novembre 2019. Les militaires du poste de Labbezanga ont rejoint Ansongo. Dans ce choix opérationnel, d’autres unités seront également concernées. Cette décision s’inscrit dans l’exécution d’un nouveau concept d’opération qui vise à mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes et autres narco trafiquants. Il n’est nullement question d’abandonner les populations.Et oui malheureusement c’est ça, les populations sont abandonnées à la merci des terroristes. Au moment où le Niger et le Burkina renforcent leurs zones des 3 frontières, le régime fait fuir nos soldats et veut nous faire croire que les populations ne sont pas abandonnées à leur sort. Si SoumaïlaCissé, chef de file de l’opposition dit que les FAMA sont victimes de l’insouciance et de la gabegie du régime. Cela est clair, car ceux qui ont payé des avions en État épave en arnaquant le peuple malien après avoir empoché l’argent du crime n’ont pas été inquiétés ?

Par ces actes de concussion, de prévarication et de corruption, notre armée paye aujourd’hui le prix fort en tentant de récupérer notre intégrité territoriale. Même un simple forage n’existe pas à Indélimane, il fallait partir chercher l’eau à 7kms. Cela a été la cause de la mort de 54 de nos vaillants soldats.Comment peut-on comprendre que les groupes armés au sein de la CMA, et ceux des terroristes sont équipés avec des arsenaux abandonnés par les FAMA. Cela parce qu’on n’a pas d’appui aérien propre à nous même. Les FAMA sont toujours obligées de passer par les forces françaises qui jouent un double jeu. Voilà qu’avec la visite de la ministre française des armées Florence Parly, on vient nous envahir avec une 3ème force appelée « TAKUBA » c’est-à-dire le sabre des touaregs pour nous couper cette fois-ci les têtes et les remettre à la CMA. Là où les fusils d’assaut et les rafales ont échoué, ce n’est pas un sabre qui fera la victoire.

En 2012, c’est un petit mammifère qui a toutes les facultés de camouflage dans le sable appelé « SERVAL »qui a donné son nom à l’intervention française pour chasser les djihadistes et empêcher les FAMA d’être à Kidal. Ensuite deux ans après ce fut l’opération Barkhane pour tous les pays du Sahel. Ce nom est celui d’une dune de sable, mais qui couvre un grand rayon dans ses activités. La France a échoué au Sahel, parce qu’elle a des objectifs flous pour les populations des pays d’accueil. À ce rythme, on n’en finira pas de recevoir toutes les forces françaises et le réveil du peuple risque d’être brutal !

La Rédaction

Commentaires via Facebook :