Le torchon brûle désormais entre les Colonels et leur premier ministre Choguel K Maiga. Assimi Goïta, Malick Diaw, Modibo Koné, Sadio Camara et Ismaël Wagué semblent arriver à la conclusion que le bras politique de la transition incarné par le premier ministre Choguel K Maiga est celui de tous les problèmes. Il devient un véritable handicap pour la bonne marche de la transition. Issu du rang du Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, Choguel K Maiga après sa nomination au poste de premier ministre avait pourtant suscité un grand espoir, tant par son engagement à la cause de la mère patrie que sa constance dans le combat pour le changement. Mais plus d’un an après, cet espoir s’est fondu comme neige au soleil. Les maliens n’ont assisté qu’à des discours à la fois populistes, vindicatifs, jusqu’auboutiste et isolationnistes, mettant le Mali au rang des parias dans la sous-région et dans le reste monde. Les discours pourtant applaudi par une frange importante du peuple n’ont servi à rien si ce n’est enfoncé davantage le pays dans une crise incommensurable aux conséquences dramatiques. Le pouvoir rend-t-il ivre, sourd et aveugle, au point d’oublier ses engagements ? Sinon comment comprendre que la somme d’expérience acquise par le PM Choguel K Maiga ne lui a pas permis d’éviter certaines bévues qui sont aujourd’hui à la base de son déboire politique et surtout de la descente aux enfers du Mali.

Qui ne se rappelle pas de son discours à la tribune des Nations Unies que d’aucuns qualifient d’historique, mais qui en réalité n’a fait qu’isoler le Mali sur la scène internationale. Comme si cela ne suffisait pas il a fait une autre sortie médiatique au cours de laquelle le PM a stigmatisé certains maliens en les qualifiant de forces du mal, opposées à celles du changement. Que dire de sa diatribe vexatoire contre le Mouvement démocratique et ses leaders, au point de nier le bien fondé du combat pour l’avènement de la démocratie au Mali. Les bourdes du PM Choguel K Maiga sont tellement nombreuses qu’il serait difficile pour le Président Assimi Goïta de renouveler son bail, au risque de se faire harakiri par le peuple. Le Pm peut-il réellement rassembler les maliens autour des objectifs de la transition ? Difficilement, or le Président de la transition tient au mot rassemblement, sans lequel d’ailleurs point de réussite.

Choguel K Maiga est-il victime de son audace et de sa sincérité ? Nombreux sont ses partisans qui crient à la trahison de la part du Président Assimi Goïta. En tout cas si ce dernier venait à se débarrasser de lui il l’aurait trahi selon les soutiens du PM, qui après s’être servi de Choguel veut le mettre à l’écart comme un parias. En effet, que l’on aime Choguel Maiga ou qu’on le déteste ; l’honnêteté intellectuelle exige de nous de reconnaitre qu’il est resté constant dans le combat du M5 RFP quand beaucoup des leaders avaient baissé les bras. Ensuite son audace à dire plus haut ce que beaucoup murmuraient plus bas est une réalité que nul ne peut le contester. Il a été incontestablement celui qui a jeté en pâture la France avant que les autres n’en ont fait leurs choux gras. C’est certainement pour ces choix politiques, qui se sont avérés infructueux, que les Colonels veulent se débarrasser de lui, car ils semblent s’être rendu compte qu’ils ont été manipulés par le PM à des fins politiciennes et veulent simplement le « lâcher en plein vol ». Ils le considèrent aujourd’hui comme un bourreau. La question que l’on se pose est celle de savoir si Choguel va accepter de céder dans l’honneur et la dignité ou s’accrocher jusqu’au bout au prix d’une humiliation ?

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :