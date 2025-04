Edito ! Mali – Algérie, halte à la haine !

L’abattage d’un drone de l’armée malienne à la frontière avec l’Algérie dans la nuit du 31 au 1er 2025, a mis le feu aux poudres. Très vite, les accusations ont fusé, les tensions sont montées d’un cran, et une fois de plus, les intérêts nationaux ont pris le pas sur le bon sens régional. Faut-il rappeler que nous sommes dans une région en guerre, où chaque étincelle peut tout embraser ?

Ce drone, qu’Alger affirme « avoir abattu dans son ciel souverain », a été perçu par Bamako comme un acte provocateur. Les mots sont durs, les regards se durcissent, et les diplomates s’agitent. Mais à quoi bon ces postures ? Le Mali et l’Algérie ne doivent pas avoir le luxe de se regarder en chiens de faïence pendant que les terroristes, eux, avancent sans visa ni frontière.

Les peuples maliens et algériens sont liés par l’histoire, le sang et les épreuves. Ils n’ont que faire des querelles d’Etats. Ce qu’ils réclament, c’est la paix, la sécurité, et la coopération. Ce qu’ils ne veulent pas, c’est une guerre froide entre leurs dirigeants, alimentée par des soupçons, des non-dits et des calculs d’influence.

L’Algérie doit comprendre que le Mali d’aujourd’hui a changé. Il ne se contente plus de subir, il veut décider. Mais Bamako, de son côté, doit éviter de sombrer dans une posture de défi permanent, au risque d’isoler un peu plus le pays sur la scène régionale.

Nous n’avons pas besoin de confrontation, mais de coopération. Ce n’est pas une démonstration de force qu’il faut aujourd’hui, c’est une démonstration d’intelligence. Les « citoyens qui veulent s’affirmer » doivent cesser de jouer aux pyromanes. Il est encore temps de désamorcer cette crise avant qu’elle ne devienne un venin durable.

Le Mali et l’Algérie doivent parler, s’expliquer, se dire les vérités, mais surtout reconstruire la confiance. Pour leurs peuples et pour l’avenir. Il y va de la paix sous régionale et de l’attente entre les deux nations liées par l’histoire et la géographie.

La Rédaction

