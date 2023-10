2ème Forum National de l’Enseignement Catholique du Mali : Des recommandations fortes issues des travaux!

Faire l’état des lieux de l’Enseignement Catholique et formuler des recommandations pour la sauvegarde de son identité. Ce, pour l’amélioration de sa qualité tout en portant un regard rétrospectif sur son parcours afin de mieux se projeter sur son avenir et d’apporter une contribution de qualité à l’éducation malienne. Tel était le but du 2ème Forum National de l’Enseignement Catholique du Mali, tenu du 17 au 21 Septembre au Grand Séminaire St Augustin à Samaya.

Ce 2ème Forum avait pour thème : « L’Enseignement Catholique dans le Mali d’aujourd’hui : quelles perspectives pour garder son identité et demeurer au service de la population ? ». Un thème qui a permis aux participants de faire l’état des lieux dudit enseignement et de formuler des recommandations pour les années à venir.

Faut-il le signaler, la 1ère école catholique a été créée à Kita le 15 Mai 1889 par les Pères du Saint Esprit. Suivront celles de Tombouctou et de Ségou, ouvertes respectivement le 21 mai 1895 et le 12 janvier 1896 par les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Cela fait ainsi 134 ans d’existence de l’Enseignement Catholique au Mali. Un enseignement qui a contribué à la formation de nombreux cadres et de citoyens maliens. Aussi, il a connu un essor considérable au Mali entre 1945 et 1972. De nombreuses écoles y sont créées dont des écoles techniques et même une Ecole Normale de Formation des Instituteurs à Sikasso. Le 8 Août 1972, une convention entre le Gouvernement du Mali et la Conférence Episcopale du Mali fut signée. Toute chose qui amènera l’Etat malien à reconnaître l’Enseignement Privé Catholique comme un service d’intérêt général.

En effet, 10 ans après la tenue de son 1er Forum, l’Enseignement Catholique du Mali a organisé son 2ème Forum du 17 au 21 Septembre dernier au Grand Séminaire St Augustin à Samaya. Il a réuni des Evêques du Mali et des Délégués de l’Enseignement Catholique venus de tout le pays, de certaines organisations partenaires ainsi que de nombreux invités du monde de l’Education. Ses objectifs sont les suivants : faire redécouvrir à tous les partenaires l’identité de l’Enseignement Catholique du Mali, tout en tenant compte des exigences de la politique nationale en la matière ; harmoniser les rapports entre les différents acteurs de l’école au niveau national, diocésain, paroissial et local. Tout cela dans la perspective du renforcement des capacités internes et externes des acteurs du système et des capacités institutionnelles de l’école catholique en vue de contribuer plus activement et efficacement à l’amélioration du taux de scolarisation et à la lutte contre l’analphabétisme et le chômage. Et ses défis : la sauvegarde de l’identité catholique des écoles; le renforcement de la qualité de l’éducation ; la formation continue des enseignants et la stabilisation de la situation financière.

Ce 2ème forum avait au programme 4 conférences et 4 ateliers sur divers thèmes. A l’issue de ses travaux, des pertinentes recommandations ont été formulées sur la gestion des ressources humaines qu’est l’épineux problème de financement de l’Enseignement Catholique. C’est pourquoi avant le prochain forum, un suivi régulier de ces recommandations sera fait pour que l’Enseignement Catholique puisse jouer véritablement son rôle d’appui à l’Etat en matière d’Education. La cérémonie de clôture de ce 2ème Forum National de l’Enseignement Catholique du Mali s’est déroulée en présence du Représentant du Ministre de l’Education Nationale, Dr Augustin Boudiougou, du président de la Conférence Episcopale du Mali, Jonas Dembélé et du Directeur National de l’Enseignement Catholique du Mali, Dr Abbé Edmond Dembélé.

Par Mariam Sissoko

