Si quelque chose a bien réussi, sous la Transition pilotée par le président Assimi Goïta, c’est bel et bien l’organisation des examens et concours nationaux, surtout ceux de l’éducation ; à savoir : le baccalauréat et le DEF. Et cela, sous le leadership de Mahamadou Keita, directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE). Malheureusement, quelques mois après son exploit au bac 2024 et aux autres examens, il a été relevé. Qui en veut à Assimi ? Devrait-on s’interroger.

L’organisation des examens nationaux de l’éducation tels que le bac, le DEF, les brevets de techniciens au Mali laissait très souvent à désirer. Des fuites de sujets par-ci, par-là. Les examens n’étaient vraiment plus crédibles. Mais ces deux dernières années, c’est tout le contraire. Un exploit si on peut le dire. Aucune fuite de sujet malgré la vulgarisation du numérique et de l’Internet.

Et cela est une prouesse des autorités actuelles à travers le CNECE, sous la houlette de son directeur Mahamadou Kéita. Il n’était pas seul, avec son équipe il a su impliquer les académies et les enseignants dans sa dynamique de bonne organisation des examens. M. Kéita a réussi à moraliser les examens, à mettre un terme à la fuite des sujets. “Il traquait les auteurs de fuite de sujets et autres et leurs groupes WhatsApp et les mettait à la disposition de la justice“, selon un de ses collaborateurs.

Pour 2024, l’unique fuite que les examens nationaux ont connue, c’était la fuite du résultat du baccalauréat avant la date officielle prévue par les autorités. Fort heureusement, les fuites se sont limitées au niveau des résultats et quelques heures avant la date fixée. Malgré tout, M. Kéita a saisi la justice pour que les coupables soient punis. Sur le sujet, le journal Mali Tribune a fait des investigations et même publié un article le mardi 20 août.

Un mois après la réussite des examens à tous les niveaux, comme pour dire, “ça suffit ! Va-t’en”, à travers un conseil des ministres, le directeur est relevé et remplacé par son adjoint. Nous ne doutons pas de la compétence de son directeur adjoint, qui serait pour beaucoup dans la réussite des examens mais s’il faut remercier des si grands exploits comme ça, ce qu’on tue est trop grand. C’est le mérite.

Nous rappelons que lors de la publication des résultats du bac-24, sur le Net on a assisté à des grands débats sur la question de “premier national du baccalauréat”. Certains internautes revendiquaient le classement de “Premier national par série” au lieu de “Premier national du bac”. Sur la chaine Djoliba-TV, Le directeur a publiquement promis de désormais publier les résultats par série afin de motiver encore plus les enfants à travailler au bac. Une promesse qui s’envole avec ce départ prématurée ? Et pourquoi ce départ ? Le temps nous en dira. Wait and see !

Koureichy Cissé

