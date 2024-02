‘’Jeunesse : forces des rêves’’, tel était le thème de la cérémonie de graduation des étudiants de la promotion 2022-2023 sous le parrainage de Pr Zakaria Yaou Kaka. C’était le 17 février 2024 au CICB.

Sous la présidence du représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Aboubacar Traoré, la cérémonie de graduation des étudiants en Licence et Master de l’INTECSUP a regroupé du grand et du beau monde. Autour du promoteur de l’Université, Aboubacar Kanté et le corps professoral au grand complet en plus de nombreux représentants des partenaires et autres invités.

‘’Quand il est dur d’avancer, seuls les durs avancent’’

Aboubacar Koné, étudiant en Master et porte-parole des lauréats : « Nous avons relevé le défi. Je suis chargé d’exprimer la gratitude des étudiants à l’endroit de l’INTECSUP et du corps professoral … Chers professeurs, notre promotion a été frappée par la pandémie du Covid-19 et vous nous avez appris à serrer les ceintures en nous disant que : ‘’quand il est dur d’avancer, seuls les durs avancent ‘’. Au nom de tous les étudiants de la promotion, je vous remercie pour tout effort fourni pour nous et nous vous rendrons fiers».

Le parrain n’a pas caché sa satisfaction. A l’en croire, il est «honoré d’être le parrain d’une promotion déterminée, d’une promotion qui sait ce qu’elle veut, et j’en suis fier. Chers parents, nous vous remercions de nous avoir confiés vos enfants pour leurs études supérieures. Sachez qu’INTECSUP a programme académique moderne qui répond aux attentes d’un monde en perpétuelle mutation et nos diplômes sont reconnus partout dans le pays et dans les pays du CAMES. J’exhorte mes filleuls à serrer la ceinture pour servir la nation». Les étudiants doivent comprendre qu’un parchemin vient de mettre fin à une étape de leur vie pour en ouvrir un autre.

Des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs partenaires de l’établissement dont Le Challenger.

Rokia Coulibaly, stagiaire

