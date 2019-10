Après la phase de la grande finale, place maintenant à la remise des prix aux différents candidats qui étaient en lice pour l’édition 2019 de New Star « Dolo Koura ». L’évènement s’est déroulé dans le jardin de l’hôtel Onomo. C’était le 07 Septembre 2O19. La cérémonie avait regroupé plusieurs artistes de la scène nationale et internationale et leurs fans ’club du Mali.

A l’ouverture de la cérémonie la promotrice de Kaira Management Global (KMG) Mme Cazor Amsétou Sanogo et non moins initiatrice de new star a remercié et félicité tous candidats ayant pris part à cette compétition musicale. Pour lui, ce ne sont pas les deux finalistes de l’évènement qui ont gagné seulement mais bien tous les jeunes artistes de la musique malienne. Personne ne va sortir bredouille, a-t-elle laissé entendre avant de dire que tous les candidats seront récompensés selon la taille de leur prestation.

Poursuivant son intervention, Mme Cazor a fait savoir que les objectifs ont été atteints avec la volonté et l’engagement inconditionné des partenaires techniques et financiers. A l’en croire cet évènement a été une parfaite réussite. Elle a saisi cette tribune pour rappeler au grand public des missions de son entreprise dans la promotion de musique dans notre pays. A ses dires, son entreprise agit en tout lieu et en toute circonstance pour aider les jeunes artistes musiciens à se produire et de découvrir d’autres horizons. Nous allons nous battre pour le maintien et le sauvegarde des intérêts des artistes tant sur le plan administratif, managérial et même juridique, a-t-elle soutenu. Pour lui, les jeunes artistes de la classe locale méritent des aides pour se faire vendre surtout encore qu’ils sont encore minis de talents exceptionnels évoluant toujours dans l’informel. «Nous allons nous battre avec l’accompagnement et la bénédiction des parents et les partenaires afin d’atteindre les objectifs qui n’échoueront aucunement pour professionnaliser la musique locale de notre pays », a promis l’initiatrice de l’évènement.

En ce qui concerne les perspectives, Mme Cazor Amsétou Sanogo a promis que des efforts seront déployés pour améliorer les prochaines éditions pour la satisfaction du grand public et les partenaires. Elle a remercié nommément les partenaires techniques et financiers ayant contribué pour la réussite de la 2ème édition de New Star « Dolo Koura » avant de remercier globalement les participants venus à la cérémonie de remise des prix aux lauréats. Son discours fut suivi de la remise symbolique des prix aux lauréats et aux partenaires techniques et financiers. En effet, des attestions ont été octroyées aux sponsors, aux membres du jury, les encadreurs des artistes ayant pris part à cette compétition.

Tous les lauréats ont reçu un prix. Et enfin Issa Koité, le lauréat de l’édition 2019 a reçu le grand Prix de New Star « Dolo Koura ». La cérémonie a pris fin par les prestations tour à tour des différents lauréats de l’édition 2019. Dans la foulée, il a été annoncé à la connaissance du grand public que trois bourses d’études ont été octroyées par l’école privée « Tolonso », un centre d’apprentissage de musique à chacun des trois premiers lauréats de new star de cette année. Chacun des trois meilleurs du concours de New Star de l’édition 2019 bénéficiera des cours de musique dans cette école pendant trois ans pour sortir avec un diplôme professionnel.

La cérémonie de remise des prix a pris fin dans une atmosphère d’émotion et de concorde. Bon vent au lauréat de cette année et courage aux autres candidats désirant devenir le lauréat des prochaines éditions.

S K S

