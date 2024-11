La première édition de Malibots Challenge, un compétition robotique, se tiendra du lundi 04 au dimanche 10 novembre à Bamako. En prélude à cet important rendez-vous, les organisateurs ont tenu samedi un point de presse au siège de Donilab. C’était sous l’égide de Youssouf Sall, Cofondateur et Manager de DoniFab, un atelier de fabrication numérique au sein de DoniLab.

Organisée par DoniFab, l’atelier de fabrication numérique au sein de DoniLab, la première édition de MaliBots Challenge, qui se tiendra du lundi 04 au dimanche 10 novembre à Bamako, est une initiative innovante visant à promouvoir la robotique, la technologie et l’innovation au Mali. Dans un contexte mondial où l’importance croissante des Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) ne cesse de croître, le Mali doit investir dans l’éducation technologique de sa jeunesse. C’est ce qu’a expliqué Youssouf Sall, Cofondateur et Manager de DoniFab, l’atelier de fabrication numérique au sein de DoniLab.

A l’en croire, premier fablab du Mali, DoniFab, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine, en offrant des opportunités d’apprentissage et de développement des compétences en robotique, électronique et développement d’applications. Le MaliBots Challenge vise à inspirer et à encourager la nouvelle génération d’ingénieurs, de développeurs et de concepteurs à travers des formations intensives et une compétition de haut niveau.

Cette compétition va permettre non seulement de détecter les talents, mais aussi de renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur technologique au Mali, tout en contribuant au développement économique et social du pays. Selon Youssouf Sall, la justification de ce projet réside dans la nécessité d’augmenter la présence des jeunes dans le domaine technologique, de promouvoir l’innovation locale, et de répondre aux défis de développement auxquels le Mali est confronté.

Le MaliBots Challenge, qui réunira l’ensemble des acteurs de l’écosystème du numérique, met en compétition les étudiants des Universités publiques et privées du Mali. Le programme prévoit des séances de formation sur le montage et le guidage de drones et de jeux concours. Il faut rappeler que la cérémonie d’ouverture se déroulera à l’Université Bazo, qui un partenaire de l’évènement, et la cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 10 novembre au Palais des Sports Salamata Maïga.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

