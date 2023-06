Les résultats du diplôme d’études fondamentales (DEF) session 2023 ont été publiés samedi 24 juin 2023. En sommes sur les 245288 candidats présentés, se sont 74375 qui sont admis. Sur ces admis, les filles représentent 28,51% contre 32, 08% pour les garçons.

Selon les statistiques le taux d’admission de 2023 est inférieur à celui de 2022 qui était de 47, 86% soit une marge de 15, 54%. Le taux de 2022 est supérieur à celui de 2021 qui était de 66,67%.

Il faut noter que l’examen s’est déroulé sans fuite de sujets qui a occasionné le changement des sujets comme on a pu le constater dans les années antérieures, c’est-à-dire avant la nomination de Mme Sidibé au poste de ministre de l’Education. Le bon déroulement du DEF a été possible grâce notamment à l’effort conjugué du département de l’Education, de l’administration scolaire, des partenaires de l’école et l’accompagnement de la presse. Ce qui prouve que le taux de réussite diminue d’année en année.

Quelles explications donner à ce faible taux de réussite ? Selon plusieurs parents d’élèves ce faible taux au DEF peut s’expliquer par des facteurs. Il s’agit selon Daouda Keita, enseignant, du bon déroulement des épreuves. A ses dires, « puisqu’il n’y a pas de fuite de sujets et que les candidats n’ont pas été influencés pendant les épreuves, le résultat ne peut qu’être ce qu’on a ». Pour lui, le taux dénote du sérieux dans l’organisation de l’examen.

Par contre certains parents d’élèves attribuent cet « échec » aux nombreuses grèves des enseignants lors des « mouvements de l’article 39 ». « Les revendications ont commencé au moment où les eleves faisaient la 6e, 7è année. Ce sont ces mêmes élèves qui se retrouvent en 9e année soit trois ans plus tard. On sait que pendant ces moments, les cours n’ont pas été dispensés à hauteur de souhait avec des enseignants démotivés. Si 4 ans après, on nous dit que le taux a d’admission a baissé, cela ne doit surprendre personne. C’est parce que les élèves n’ont pas le niveau ».

Il faut dire que depuis la nomination de Mme Sidibé, la tenue des examens a connu un grand changement positif.

Mamadou Sidibé

