Tous les observateurs reconnaissant que des progrès ont été réalisés pour améliorer les conditions d’organisation des examens de fin d’année scolaire. Mais, il y a toujours des efforts à faire pour qu’il n’y ait plus de fuites de sujets.

Qu’ont fait ces nombreux candidats du baccalauréat malien 2023, qui vient de se tenir, pour devoir passer 6 à 8 heures d’horloge à patienter et à composer ensuite dans une matière, au motif que le sujet avait fuité plusieurs fois ? Ils n’en sont pour rien, les pauvres élèves !

Et, pourtant c’est ce qui s’est passé le mardi 20 juin dernier sur l’ensemble du territoire pour les candidats de la série Terminales sciences économiques (TSECO). Ces infortunés candidats ont ainsi vécu la malheureuse situation de devoir passer 6 heures d’attentes, comme pris en otage, pour permettre aux autorités scolaires de changer le sujet de Comptabilité, qui avait fuité.

C’est ainsi qu’au lieu de 14 heures pour le début de cette épreuve de deux heures de temps, nos candidats au Bac TSECO, bloqués dans les salles de classe, ne pourront commencer cette épreuve que vers 19 heures, épuisés et traumatisés ! Et, dans les centres d’examens, où il n’y avait pas d’électricité, il a fallu déplacer tous les candidats dans un désordre indescriptible, à cause de quelques cadres irresponsables du ministère de l’Education, surtout de la Direction des examens et concours, qui sont auteurs ou impliqués dans ce trafic éhonté des sujets d’évaluation de nos apprenants ! Quelle honte !

Finalement, les candidats, qui devaient regagner leurs maisons vers 17 ou 18 heures, rentreront en famille vers 22 heures, alors que d’autres épreuves les attendaient le lendemain. Quelle injustice du fait de la faute des examinateurs et autres responsables du département. Cette situation est déplorable et mérite que toute la lumière y soit faite, afin que les auteurs de ces fautes graves soient sévèrement punis, pour éradiquer la problématique de la fuite des sujets.

Le ministre de l’Education ne glose-t-elle pas de sa fameuse théorie des « 3 F », épiloguant sur « pas de fuite, pas de faux sujet et pas de fraudes », c’est plutôt la déception avec cette tâche noire qu’elle a désormais au front, à travers les nombreuses fuites enregistrées cette année encore. Carton rouge donc à Mme Sidibé Dédéou Traoré à laquelle nous décernons, au bic rouge, un lamentable « Peut mieux faire » !

Boubou SIDIBE/maliweb.net

