Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba a animé un panel sur le leadership et la citoyenneté au service de la communauté avec les étudiants de l’Ispric dans le cadre de la 8e édition du Hard Week ce jeudi 27 février 2025.

L’entretien du ministre Abdoul Kassim Fomba avec les étudiants de l’Ispric était placé sous le signe du leadership et de la citoyenneté. Ce programme vise à former une nouvelle génération de jeunes engagés, conscients de leur rôle dans le développement du pays.

Pendant près de deux heures, le ministre, dans une posture d’enseignant, a encouragé les étudiants à sortir de leur zone de confort et à relever de nouveaux défis. Pour lui, il est impératif que les jeunes osent, dans la mesure où l’engagement citoyen des jeunes est un levier essentiel pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir un développement inclusif.

Les discussions étaient autour de l’importance du leadership responsable qui va au-delà du simple fait de diriger et implique une capacité à inspirer, motiver et agir pour le bien collectif. Aussi, le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne en tant qu’acteurs de changement capables d’impulser des initiatives positives pour le développement du Mali sans oublier les valeurs de l’engagement communautaire telles que la solidarité, l’intégrité et la participation active à la vie sociale et politique.

A travers des discussions interactives et des partages d’expériences, le ministre a encouragé les étudiants à prendre conscience de leur potentiel et à s’impliquer davantage dans des actions citoyennes concrètes. “Le développement d’un pays repose sur une jeunesse engagée, consciente et prête à agir”, dira-t-il.

Le directeur général de l’Ispric, Dr. Mohamed Gakou, s’est réjoui de cette initiative et a insisté sur l’importance de la formation des futurs cadres du pays. “Former des citoyens responsables est une mission essentielle pour toute institution académique”, a-t-il déclaré.

A travers cette master class, le ministère espérait insuffler un nouvel élan à la participation citoyenne des jeunes dans un contexte où les enjeux de gouvernance et de responsabilité civique sont plus que jamais d’actualité.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :