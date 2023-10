Journée de l’enseignant : Plusieurs personnes récompensées à l’Ecole Séga Diallo de Bamako

Dans le cadre de la commémoration de la journée du 5 octobre (journée de l’enseignant), le CAP (Centre d’animation pédagogique) de Bozola et le CGS (Comité de gestion scolaire) de l’Ecole Séga Diallo de Bozola (Commune II de Bamako) ont organisé, le jeudi 5 octobre 2023, une cérémonie à l’Ecole Séga Diallo pour remettre des attestations de reconnaissance aux enseignants qui se sont fait remarquer. Ladite cérémonie a enregistré la présence du directeur de CAP de Bozola, Sékou Maré, du président du CGS Séga Diallo, Issiaka Diarra, des enseignants et un parterre d’élèves. L’évènement était parrainé par Mamoutou Traoré Youzé avec comme marraine, Mme Maré Sitan Santara.

Dans son allocution, le directeur de CAP de Bozola, Sékou Maré, a fait savoir que cette année, le thème de la journée est : « Les enseignants dont nous avons besoin pour l’éducation que nous souhaitons : l’impératif mondial de remédier à la pénurie d’enseignant ». Au Mali, comme dans de nombreux pays, dit-il, la pénurie d’enseignants est un problème majeur qui entrave l’accès à une éducation de qualité pour des milliers d’enfants. « Nous saisissons cette belle occasion pour récompenser et reconnaître les mérites de nos aînés qui doivent faire valoir leur droit à la retraite en fin d’année, nos braves enseignants qui nous honorent, nos meilleurs élèves du DEF 2023.

Nous n’oublierons pas certains CGS qui se sont distingués de par leurs bonnes actions dans nos écoles. Certaines écoles publiques seront encouragées dans leurs œuvres bien accomplies », a-t-il dit. Il a souhaité que les règles d’éthique et de déontologie dans le secteur de l’Education soient scrupuleusement respectées. « Il nous faut, tous acteurs confondus et à quelque niveau que se situe notre intervention dans l’entreprise d’éducation, nous serrer les coudes, mutualiser nos efforts, tous nos efforts, afin de garantir à nouveau à notre jeunesse qui a fortement besoin de repère pour construire son avenir », a déclaré le directeur de CAP de Bozola.

Selon lui, l’organisation future des Etats généraux de l’éducation s’inscrit dans le cadre de la politique de modernisation et de renforcement de l’école. En outre, il dira que le choix de tenir ces états généraux correspond également aux tendances observées dans la plupart des systèmes éducatifs au monde qui sont engagés dans des réformes multiples pour répondre aux défis liés à la massification scolaire, à la gouvernance des établissements, à la régularisation pédagogique, à la problématique de la validation des acquis des élèves et donc à la quête d’une meilleure qualité de l’éducation pour tous. Il a fait savoir que les problèmes sont nombreux et beaucoup d’entre eux revêtent un caractère d’urgence. « Je lance un vibrant appel à la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de l’Education, qu’il s’agisse du personnel du CAP de Bozola, des administrateurs scolaires, les partenaires sociaux, des responsables des Collectivités afin qu’ensemble nous œuvrions pour que cette année scolaire soit apaisée, effective et avec un taux de réussite jamais égalé.

Cette journée du 05 octobre 2023 est très particulière pour nous dans la mesure où elle est couplée dans notre circonscription avec un chaleureux moment de reconnaissance du mérite. Il s’agit en cette occasion solennelle de magnifier et de célébrer les femmes et les hommes qui se sont fait remarquer par la qualité de leur travail et leur professionnalisme au titre de l’année scolaire écoulée », a conclu Sékou Maré.

Pour sa part, le président du CGS Séga Diallo, Issiaka Diarra a salué l’organisation de cette cérémonie qui permet de créer l’émulation et par ricochet une éducation de qualité au Mali. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnes ont été récompensées à travers des attestations de reconnaissance, des kits pédagogiques. Le public a eu droit à un sketch démontrant l’importance de l’éducation.

Aguibou Sogodogo

