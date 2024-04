En prélude à la journée de l’intégration africaine qui se tiendra le 4 mai 2024 au Cicb, l’université African Business School (ABS) a organisé une conférence-débat, le samedi dernier à l’hôtel Radisson. Sous le thème : «Rôle de la culture dans la promotion de l’intégration africaine», l’évènement a été marqué par la présence du ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Mossa Ag Attaher. À ses côtés, plusieurs ambassadeurs accrédités au Mali, la promotrice de ABS, Thiam Sokhona Mariama…

Afin de permettre aux participants de se rencontrer au préalable et d’échanger, différents thèmes ont servi de menu. Entre autres : «Rôle de la culture dans la promotion de l’intégration africaine» ; «la diversité culturelle» ; «le rôle de l’art dans le développement de la communauté», etc.

La promotrice de ABS, Thiam Sokhona Mariama, dira que cette conférence préliminaire est organisée par African Business School, en prélude à la journée de l’intégration africaine : « Cette journée spéciale, parrainée par le ministre Mossa Ag Attaher, se tiendra au Cicb le samedi 4 mai… Votre (au ministre) soutien indéfectible à notre université et à nos initiatives en faveur de l’intégration africaine témoigne de votre engagement inébranlable envers l’unité et la prospérité de notre continent». Avant de souligner «l’apport inestimable de nos précieux partenaires. Leur soutien continu est un pilier essentiel de notre succès et de notre capacité à réaliser nos aspirations communes…».

Pour sa part, le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a déclaré que la vision malienne de l’intégration africaine est clairement définie dans la politique nationale en matière d’intégration africaine et adoptée par les plus hautes Autorités de la République en 2018 et qui est celle d’une Afrique sans frontière, politiquement unie…

Quatre panélistes ont partagé leurs expertises sur les différents thèmes avec les participants et ensuite répondu aux questions.

