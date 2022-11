– Les cours devraient reprendre lundi

La Coordination nationale de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), a décidé, dimanche, de lever le mot d’ordre de grève nationale de 5 jours, reconductible, à tous les niveaux de l’enseignement en invitant les élèves et étudiants à rejoindre les classes dès lundi.

Cette décision intervient suite à “la satisfaction de plusieurs points de revendication avec les autorités de la transition et certains réalisable sur le moyen et long terme” a déclaré l’AEEM dans un communiqué rendu public ce dimanche et consulté par l’Agence Anadolu.

Les grévistes dénonçaient, « le non-respect de certains engagements pris par la partie gouvernementale lors des négociations, le retard constant et accru du paiement des allocations financières dans une grande majorité des institutions d’enseignements supérieurs (IES), l’absence de connexion internet dans les (IES), les difficultés d’accès aux moyens de transports par la grande majorité des étudiants depuis la mise en place de la politique des cartes de transport ».

Siriman Seydou Niaré, secrétaire général du bureau de la Coordination de l’AEEM regrettait également la « lenteur dans la sécurisation de l’espace universitaire toujours en proie à l’insécurité grandissante et la lenteur de la décision permettant aux détenteurs de licence du système LMD (Licence Master Doctorat) de participer aux concours de la fonction publique ».

« Au vu des efforts constatés, le Bureau de la Coordination nationale de l’AEEM lève son mot d’ordre de grève à tous les niveaux de l’enseignement, invite les camarades du secondaire et du supérieur sur toute l’étendue du territoire à rejoindre les classes », a fait savoir Siriman Seydou Niaré.

Les grévistes se sont félicités entre autres « du déblocage par le trésor national d’une somme de 6 milliards 400 millions de franc CFA pour le paiement des allocations financières des étudiants ».

Source: https://www.aa.com.tr/fr

