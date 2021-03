Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé, ce mardi 09 mars, la Table ronde d’échanges entre chercheurs, inventeurs, innovateurs et utilisateurs des résultats de recherche. Un évènement organisé par le Centre national de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), en partenariat avec le Centre malien de Promotion de la Propriété industrielle (CEMAPI).

En avril 2017, le gouvernement du Mali a opérationnalisé le Fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique (FCRIT). Un fonds d’environ 2 milliards FCFA (0,2 % des recettes fiscales) qui vise à rendre souveraine la recherche scientifique au Mali. Cependant, le plus grand défi aujourd’hui reste la valorisation des résultats de recherche, « qui dorment le plus souvent dans les tiroirs », accuse-t-on. L’objectif de la Table ronde de trois jours est donc de « créer une synergie d’action entre les différents acteurs du Système national de la recherche scientifique », a indiqué Pr Abdoulaye Dabo, directeur du CNRST, dans son mot de bienvenue à l’hôtel de l’Amitié qui abrite la rencontre.

« La recherche scientifique malienne est dynamique et participe activement à l’avancée scientifique dans le monde », a salué Harouna Niang, ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, en sa qualité de l’autorité de tutelle du CEMAPI. Selon le ministre Niang, le Malaria Research and Training Center (MRTC), le Laboratoire central vétérinaire et le Département de Médecine Traditionnelle sont autant de fierté nationale dans le domaine de la recherche scientifique.

Les chercheurs et utilisateurs des résultats de la recherche sont « deux mondes complémentaires » pour le développement socioéconomique d’un pays. « Mais ces deux mondes sont éloignés l’un de l’autre au Mali du fait de l’absence de collaboration », a déclaré Pr. Amadou Keita, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans son mot de lancement de la table ronde. L’implication des utilisateurs au débat sur la recherche scientifique et la prise en compte de leur préoccupation permettra, selon le ministre Keita, de définir les priorités de recherche au Mali.

Durant les trois jours, les thématiques évoquées dans les panels porteront sur le développement rural ; la santé, l’énergie, l’eau, les mines et l’Environnement, l’Artisan et le Commerce, le développement social. Plusieurs organisations d’utilisateurs des résultats de la recherche prennent part à la table ronde. A savoir : la Commission nationale des utilisateurs des résultats de la recherche agricole ; l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; l’Organisation patronale des Industriels (OPI) du Mali, ou encore l’Association semencière du Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

