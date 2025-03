Le Ministre de l’Éducation nationale Dr Amadou Sy Savane a mis a profit cette rentrée littéraire, version 2025, pour remettre des prix dans cette spécialité aux plus méritants. au il a aussi mis en exergue son pan littéraire et son éloquence !

C’est habillé en costume trois pièces et coiffé d’un chapeau Al Capone, signe de Majesté, que Dr Amadou Sy Savane, l’actuel ministre de l’Éducation nationale du Mali a pris la parole lors de la cérémonie de remise des Prix Littéraires de la Rentrée Littéraire du Mali – Édition 2025.

Dans un discours improvisé, il a su captiver l’attention du public avec harmonie et éloquence. L’improvisation a plutôt marché !

Dans un lyrisme à couper le souffle, il a mis l’accent sur les vertus cardinales de la lecture.

Pour lui, la lecture est une activité importante pour l’épanouissement de l’individu tant sur le plan scolaire, universitaire, professionnel que social.

Elle permet à l’homme moderne de savoir, de se remettre en cause, de se transcender et de s’ouvrir à d’autres horizons. Accentuant son intervention sur quelques écrivains célèbres tels que Amadou Hampaté Bah, Seydou Badian Kouyaté, Moussa Konaté, Cervantès , Victor Hugo, Balzac et tant d’autres, il dira que la lecture des grands auteurs a été le tremplin pour sa formation universitaire même s’il lit de moins en moins maintenant. Il n’a pas occulté Homère et Alchide qui ont été un socle pour son imprégnation dans la littérature. En outre, il a aussi invité la jeunesse du Mali à lire beaucoup. Pour lui, une jeunesse qui lit, est une jeunesse qui s’instruit. Une jeunesse instruite est gage d’un avenir sûr et certain.

Un moment donné, le ministre se croyait dans un amphithéâtre en train de dispenser ses cours magistraux à ses étudiants ! Vite, il se ressaisit par d’autres tournures dont lui seul a le secret ! Hé oui, c’est l’homme de Lettres qui parlait cette nuit !

A sa descente du podium, c’était des applaudissements nourris.

Monsieur le Ministre : à quand la tenue d’une conférence dans une école du Mali sur les vertus de la lecture ?

Mamadou Macalou, Commissaire Général du Salon du livre de Ségou SALISE et Écrivain

