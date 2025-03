L’équipe de l’Université IP-Smart, ayant le plus de point sur l’ensemble des notes du jury, a été désignée lauréate de la 1re édition She Tech for impact de la Semaine de la femme digitale 2025. Elle est suivie de l’Université Ispatec et l’Université Mary Saint Clair remportant respectivement la 2e et 3e place. L’événement s’est tenu le 7 mars 2025 au siège de Orange Digital Center.

Dans le cadre de la Semaine de la femme digitale, Orange Digital Center, en partenariat avec Musodev et Ynnov, a organisé la 1re édition “She Tech for Impact”, une compétition entre les universités pour encourager l’innovation féminine et l’utilisation des technologies de pointe (IA, Big Data, etc.) au service de projets communautaires identifiés.

Elles étaient 5 universités en compétition avec 5 participantes au maximum. Chaque équipe était accompagnée par un mentor choisi par l’université. L’objectif est d’encourager les jeunes femmes à utiliser les technologies pour résoudre des problèmes locaux, favoriser l’entrepreneuriat féminin dans le domaine du numérique, renforcer les compétences en leadership, prise de parole, confiance en soi et pitch, accompagner les projets.

La compétition consistait, pour chaque équipe, d’identifier une problématique claire liée à l’un des domaines suivants et à développer une solution technologique sous forme de prototype d’application.

A l’issue des cinq jours, les équipes ont présenté leurs projets lors d’une séance de pitch devant un jury composé d’experts du numérique, de l’entrepreneuriat et du développement social.

Les projets devaient s’inscrire dans l’un des domaines prioritaires suivants : femmes et santé solutions pour améliorer l’accès aux soins, la santé maternelle et infantile, et la sensibilisation aux maladies, femmes, paix et sécurité: Innovations pour renforcer l’engagement des femmes dans la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix, violences basées sur le genre (VBG) : outils numériques pour prévenir, signaler et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Femmes et changement climatique : projets visant à renforcer la résilience des femmes face aux défis environnementaux et à promouvoir des pratiques durables, femmes et éducation numérique : initiatives pour faciliter l’accès des femmes aux compétences numériques et à la formation technologique, femmes et entrepreneuriat : solutions pour soutenir l’entrepreneuriat féminin à travers des plateformes de e-commerce, des outils financiers et des réseaux de mentorat, femmes et agriculture intelligente Technologies pour améliorer la productivité agricole, la gestion des ressources et l’accès aux marchés pour les agricultrices.

Au menu des récompenses et suivi, il aura l’accompagnement personnalisé, soutien de l’équipe lauréate et de son université à travers un programme de formation dispensé par ODC et Musodev sur une année, couvrant des compétences techniques et entrepreneuriales clés. Opportunités de réseautage facilitation des mises en relation avec des incubateurs, investisseurs et partenaires stratégiques pour accélérer le développement du projet, visibilité et reconnaissance valorisation de l’équipe lauréate sur les plateformes et réseaux d’Orange Digital Center afin de renforcer leur notoriété et inspirer d’autres jeunes talents.

En termes de récompenses symboliques : remise de goodies pour célébrer leur réussite et renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté ODC.

